🥇🥉 Заур Угуев завоевал золото Токио-2020 в вольной борьбе, Найфонов взял бронзу, Коблова поборется за медаль

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио пройдут финальные схватки в вольной борьбе.
Россиянин Заур Угуев завоевал золото в весе до 57 кг, победив Кумара Рави из Индии.
Артур Найфонов взял бронзу в весе до 86 кг, победив ДжабраилаШапиева из Узбекистана.
Валерия Коблова победила в утешительном поединке в женской борьбе в весе до 57 кг. Она поборется за бронзу с Эвелиной Николовой из Болгарии.
Токио, Япония
Спортивная борьба
Начало финалов – 13.30 по московскому времени.
До 57 кг, вольная борьба
Финал
Кумар Рави (Индия) – Заур Угуев (Россия) – 4:7
До 86 кг, вольная борьба
Финал
Хасан Язданичарати (Иран) – Дэвид Моррис Тейлор (США) – 3:4
Поединки за бронзу
Джабраил Шапиев (Узбекистан) - Артур Найфонов (Россия) - 0:2
Майлс Назем Амине (Сан-Марино) – Дипак Пуниа (Индия) – 4:2
До 57 кг, женская борьба
Поединок за бронзу
Валерия Коблова (Россия) – Эвелина Николова (Болгария)
Утешительный поединок
Аншу Аншу (Индия) – Валерия Коблова (Россия) – 1:5