🥇🥉 Заур Угуев завоевал золото Токио-2020 в вольной борьбе, Найфонов взял бронзу, Коблова поборется за медаль

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио пройдут финальные схватки в вольной борьбе.

Россиянин Заур Угуев завоевал золото в весе до 57 кг, победив Кумара Рави из Индии.

взял бронзу в весе до 86 кг, победив ДжабраилаШапиева из Узбекистана.

Валерия Коблова победила в утешительном поединке в женской борьбе в весе до 57 кг. Она поборется за бронзу с Эвелиной Николовой из Болгарии.

Токио, Япония

Спортивная борьба

Начало финалов – 13.30 по московскому времени.

До 57 кг, вольная борьба

Финал

Кумар Рави (Индия) – Заур Угуев (Россия) – 4:7



До 86 кг, вольная борьба

Финал

Хасан Язданичарати (Иран) – Дэвид Моррис Тейлор (США) – 3:4

Поединки за бронзу

Джабраил Шапиев (Узбекистан) - Артур Найфонов (Россия) - 0:2



Майлс Назем Амине (Сан-Марино) – Дипак Пуниа (Индия) – 4:2

До 57 кг, женская борьба

Поединок за бронзу

Валерия Коблова (Россия) – Эвелина Николова (Болгария)

Утешительный поединок

Аншу Аншу (Индия) – (Россия) – 1:5