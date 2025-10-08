Консейсау возглавил «Аль-Иттихад»
Сержиу Консейсау нашел работу в Саудовской Аравии.
Бывший главный тренер «Милана» и «Порту» устроился в «Аль-Иттихад». Клуб из Джиды в конце сентября уволил Лорана Блана.
Команда набрала 9 очков в четырех турах чемпионата и идет на третьем месте. В Лиге чемпионов Азии она потерпела два поражения в двух матчах.
Напомним, что в «Милане» Консейсау в прошлом сезоне отработал полгода. Команда заняла 9-е место в Серии А, выиграла Суперкубок Италии и уступила в финале Кубка Италии «Болонье» (0:1).
