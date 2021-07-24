Гендиректор «Спартака» о телеграме: «Зарема остановится, когда клуб будет работать»

Генеральный директор высказался о публикациях в телеграме, а также прокомментировал ситуацию в клубе.

– Вы сказали, что можно прекратить войны. Их можно прекратить, пока Зарема пишет в телеграме?

– Зарема остановится тогда, когда клуб будет работать. Мы к этому движемся, вот и все.

– Вряд ли клуб сейчас не работает.

– Работает, но хотелось бы достигать более значимых результатов. Есть объективные причины, которые нам в каких-то аспектах мешают, есть не объективные причины. Но есть цели – надо их добиваться по-любому. Иначе быть не может в «Спартаке».

Если в «Спартаке» вам тяжело – вы в праве написать заявление и уйти. Пойти туда, где вам будет легко. В «Спартаке», как вы знаете, никогда легко не было и не будет.

– Будете укреплять клуб с точки зрения менеджерских позиций? Вы, кажется, многим занимаетесь один.

– Я один не занимаюсь. Мы сейчас хорошо распределили функционал в клубе: хорошие юридический и финансовый блок, укрепили коммерческий блок, распределили его с точки зрения функционала, всем все ясно и понятно. По спортивному блоку – завтра буду встречаться и смотреть.

По кандидатурам на спортивного директора и селекционера буду завтра разговаривать с Леонидом Арнольдовичем – совместно это определять, утверждать кандидатуры на совете директоров.

С игроками по продлению – завершим, это наша задача и обязанность. Не думаю, что у нас что-то не получится, – сказал Мележиков.

«Это не мужской поступок. В «Спартаке» место сильным, а не слабым». Только почитайте, что говорит гендиректор клуба

Новое шапито в «Спартаке» 🤯 Уходит Попов: устал от унижений Заремы и злится, что Тедеско все еще влияет на состав