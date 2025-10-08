Сергей Ташуев: «У нас с Гвардиолой одни и те же идеи. Читаю его доклад и думаю: «Я то же самое делаю». Или он у нас подсмотрел, или мы у него»

Сергей Ташуев заявил, что его тренерские идеи такие же, как у Пепа Гвардиолы.

«Четырнадцатого октября под эгидой РФС пройдет тренерская конференция, которую инициировал Михаил Данилович Гершкович, там будут выступать бывшие тренеры и действующие – планируем читать доклады, как в СССР. Для нас важно встречаться и обсуждать идеи.

У меня есть большой доклад Гвардиолы, читаешь его и думаешь: «А почему это он говорит? Я же то же самое делаю». Мы с ним идем параллельно – он на своем уровне, а я на своем. Идеи у нас с ним одни и те же.

«Барселона » Гвардиолы отличалась агрессивным прессингом: четыре зоны вертикальны, инсайды сужаются, игроки расположены близко друг к другу.

Второй момент – система отскоков: я игрокам говорил, что при атаке нужно отскакивать в зоны, как в баскетболе. Читаю доклад Гвардиолы, и он то же самое пишет – елки-палки, ну вот откуда (смеется)?

Мы не только одинаково на футбол смотрим, у нас даже тройная аналогия. Или он у нас подсмотрел, или мы у него», – заявил бывший главный тренер «Ахмата», «Факела» и других российских команд.