Федун пообещал игрокам «Спартака» штраф в несколько месячных окладов за публичные высказывания об уходе Попова (РБК)

Владелец «Спартака» запретил игрокам клуба публично высказываться об отставке спортивного директора .

После матча квалификации Лиги чемпионов «Спартак» – «Бенфика» (0:2) Федун передал в раздевалку свое обращение.

В нем он предупреждал, что любой игрок команды, который публично выскажется об отставке Попова, будет оштрафован на несколько месячных окладов, включая бонусы, сообщили РБК два очевидца, присутствовавшие в раздевалке московского клуба.

Также собеседники допустили, что комментарий игрокам можно будет дать после дополнительной команды со стороны руководства клуба. После матча ни один футболист «Спартака» не высказался об отставке Попова.

Решение написать заявление и покинуть свой пост Дмитрий озвучил вчера в перерыве матча с «Бенфикой» (0:2) в квалификации Лиги чемпионов: «Не хочу быть терпилой. Устал от постоянных публичных унижений от супруги Федуна».

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