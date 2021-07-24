Зарема о Смородской: «Не люблю полных. У них процессы замедленные и реакция запоздалая»

, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, отрегировала на слова экс-президента «Локомотива» .

Смородская ранее заявила: «Зарема – пустое место, никто и звать ее никак. Федун виноват в цирке в «Спартаке».

«Не люблю полных. У них процессы замедленные и реакция запоздалая», – написала Зарема.

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«Это не мужской поступок. В «Спартаке» место сильным, а не слабым». Только почитайте, что говорит гендиректор клуба

Истерики «Спартака» уже не веселят. Как это не надоело Федуну?