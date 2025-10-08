207 человек с билетами не попали на игру «Кайрат» – «Реал», по 75 уже возвращены деньги. Полиция начала проверку

Более 200 человек с билетами не смогли посетить игру «Кайрат» – «Реал».

Встреча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов прошла в городе Алматы и завершилась победой команды из Мадрида со счетом 5:0.

После матча началась проверка из-за жалоб болельщиков, не попавших на стадион, несмотря на купленные билеты, сообщил руководитель управления спорта Алматы Дархан Нурханулы.

По его словам, 207 билетов не были провалидированы, из них по 75 уже возвращены деньги.

«Остальные будут возвращены по заявкам. Те билеты, что были куплены у перекупщиков, оператором Ticketon возвращаться не будут», – уточнил Дархан Нурханулы.

Следственные мероприятия проводятся совместно с Департаментом полиции Алматы.