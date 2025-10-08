«Амкар» сыграет с «Акроном-2». Пермяки, ждем всех на домашней игре против тольяттинцев!
«Амкар» встретится с «Акроном-2» в 25-м туре LEON Второй лиги Б.
Матч состоится в воскресенье, 12 октября, в 16:00 по местному времени, на стадионе «Звезда».
«Амкар» после 24-х туров лидируют в турнирной таблице чемпионата, имея 57 очков в активе. Тольяттинцы же идут на 11-й строчке, обладая 24-я очками. Приходите поддержать пермяков в матче против «Акрона-2»!
Билеты на матч доступны по ссылке.
Как вам дерби?19167 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости