«Амкар» сыграет с «Акроном-2». Пермяки, ждем всех на домашней игре против тольяттинцев!

«Амкар» встретится с «Акроном-2» в 25-м туре LEON Второй лиги Б.

Матч состоится в воскресенье, 12 октября, в 16:00 по местному времени, на стадионе «Звезда».

«Амкар» после 24-х туров лидируют в турнирной таблице чемпионата, имея 57 очков в активе. Тольяттинцы же идут на 11-й строчке, обладая 24-я очками. Приходите поддержать пермяков в матче против «Акрона-2»!

Билеты на матч доступны по ссылке .