«Ливерпуль», «Милан», «Ювентус» и «Челси» в ЛЧ, «Лилль» – чемпион Франции, «Вашингтон» вылетел из плей-офф и другие новости утра

1. «Ливерпуль» и «Челси» вышли в Лигу чемпионов из АПЛ. «Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в Лиге Европы, «Тоттенхэм» пробрался в Лигу конференций. «Арсенал» остался без еврокубков впервые с 1995 года.

В 38-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» переиграл «Кристал Пэлас» (2:0), «Арсенал» – «Брайтон» (2:0), «Челси» уступил «Астон Вилле» (1:2), «Манчестер Юнайтед» справился с «Вулверхэмптоном» (2:1), «Лестер» проиграл «Тоттенхэму» (2:4). «Ман Сити» получил кубок за победу в Премьер-лиге после разгрома «Эвертона» (5:0) в последнем туре.

2. От Серии А «Ювентус» и «Милан» пробились в Лигу чемпионов, «Наполи» и «Лацио» сыграют в Лиге Европы, «Рома» – в Лиге конференций.

В заключительном туре чемпионата Италии «Юве» без «сильно уставшего» Роналду разгромил «Болонью» (4:1), «Милан» на выезде обыграл «Аталанту» Алексея Миранчука (2:0), а «Наполи» упустил место в зоне ЛЧ, поделив очки с «Вероной» (1:1). «Интеру» вручили кубок за победу в Серии А после разгрома «Удинезе» (5:1).

3. Левандовски впервые выиграл «Золотую бутсу», опередив Месси и Роналду. Криштиану стал лучшим бомбардиром Серии А впервые за 3 сезона в «Юве» и установил рекорд топ-5 лиг. Лионель стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в 5-й раз подряд. Кейн стал лучшим бомбардиром и ассистентом сезона АПЛ, это большая редкость. Мбаппе в 3-й раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги 1. Азмун – лучший игрок РПЛ по мнению футболистов, Дзюба – 2-й, Влашич – 3-й, Ларссон – 6-й.

4. Кубок Стэнли. «Вашингтон» вылетел в 1-м раунде, проиграв серию «Бостону» (1-4). «Сент-Луис», несмотря на дубль Тарасенко, также покинул турнир, уступив «Колорадо» (0-4). Все результаты – здесь.

5. Сенсационно чемпионом Франции в 4-й раз и впервые с 2011-го стал «Лилль». Также «ПСЖ» и «Монако» Головина сыграют в Лиге чемпионов, «Лион» и «Марсель» – в Лиге Европы, «Ренн» – в Лиге конференций. Все результаты 38-го тура Лиги 1 – здесь.

6. Ферстаппен победил на Гран-при Монако, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й, Мазепин – 17-й. Леклер не участвовал из-за поломки болида, Боттас сошел из-за того, что механики не смогли заменить одно из колес на пит-стопе. Ферстаппен впервые стал лидером «Ф-1», «Ред Булл» возглавил Кубок конструкторов спустя 7 лет.

7. НБА. Плей-офф. В стартовых матчах 1-го раунда «Лейкерс» уступили «Финиксу», «Филадельфия» обыграла «Вашингтон». Другие результаты – здесь.

8. Зарема Салихова объяснила, что «вышла из совета директоров «Спартака», так как не получала ответы на поставленные вопросы». Также жена владельца красно-белых Леонида Федуна раскритиковала вероятного будущего тренера клуба Руя Виторию: «Титулы в Саудовской Аравии – не основание, что тренер подходит «Спартаку». Я предпочитаю тренеров из Европы».

9. Россия с 20 золотыми наградами выиграла медальный зачет чемпионата Европы по водным видам спорта. В последний день Бородин завоевал золото, Егорова взяла серебро, Ефимова – бронзу, а также у России было два серебра в эстафетах.

10. Чемпионат мира по хоккею в Латвии продолжает дарить сенсации. Канада, уступив США (1:5), проиграла два первых матча на ЧМ впервые в истории. Беларусь обыграла Швецию (1:0) впервые в истории ЧМ, а Казахстан победил Финляндию (2:1 Б) впервые в истории ЧМ. Все результаты дня.

11. Тренер по фигурному катанию Денис Егоров выстрелил женщине в лицо из сигнального пистолета. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», наказание предусматривает лишение свободы до 7 лет.

12. УНИКС одержал третью подряд победу над «Локомотивом-Кубанью» (74:70), выиграв полуфинальную серию Единой лиги ВТБ (3-0). В финале казанский клуб встретится с победителем пары «Зенит» – ЦСКА (1-2).

13. ЦСКА выиграл футбольное первенство России среди молодежных команд во 2-й раз в истории. Также ЦСКА впервые стал победителем женского чемпионата России по гандболу.

14. 21 человек погиб из-за переохлаждения во время горного ультрамарафона в Китае.

Цитаты дня:

Тренер Чикуновой: «Если госпожа Ефимова могла себе позволить быть неподготовленной к отбору, то почему должна страдать Темникова?»

Килиан Мбаппе: «Я хочу побеждать, быть в клубе, где есть четкий проект, выстроенный вокруг меня. Посмотрим, что произойдет»

Даниэл Карвальо: «Расизм в российском футболе был и существует до сих пор. Одиа освистывали даже фанаты ЦСКА»

Хэмилтон о Гран-при Монако: «Нужно ли сделать выводы? Лично мне – нет. «Мерседесу» – конечно»

Игорь Дивеев: «Лукаку – это второй Дзюба. По массе, думаю, они одинаковы»