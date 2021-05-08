«Атлетико» – чемпион Испании, Левандовски круче Герда Мюллера, 2-я победа России на ЧМ, золото пловца Рылова и другие новости

1. «Атлетико» стал чемпионом Испании в 11-й раз в истории и во 2-й раз при Диего Симеоне. В последнем туре «рохибланкос» обыграли «Вальядолид» благодаря голу Луиса Суареса. Впервые за 7 сезонов испанский чемпион – это не «Реал» и не «Барселона».

Вратарь «Атлетико» Ян Облак в 5-й раз выиграл трофей Саморы, повторив рекорд Вальдеса и Рамальетса. Награда вручается голкиперу с наименьшим показателем пропущенных мячей в среднем за игру.

«Реал» стал вторым и завершил сезон без трофеев. «Барса» заняла 3-е место в Ла Лиге впервые с сезона-2007/08.

Кстати, теперь «Реал» сыграет с «Барселоной» в полуфинале Суперкубка Испании.

«Сосьедад» и «Бетис» сыграют в Лиге Европы, «Вильярреал» – в Лиге конференций, «Уэска» и «Вальядолид» вылетели из Ла Лиги.

2. Форвард «Баварии» Роберт Левандовски превзошел рекорд Герда Мюллера, забив 41 гол за сезон в Бундеслиге. Поляк отличился в матче последнего тура с «Аугсбургом» (5:2). Кроме того, он стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии-2020/21, а его партнер по клубу Томас Мюллер – лучшим ассистентом.

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд также успешно провел сезон: у него 41 гол в 41 матче за «Боруссию». Все результаты последнего тура можно посмотреть здесь.

По итогам сезона «Унион» пробился в Лигу конференций, «Кельн» сыграет в плей-офф Бундеслиги, а «Вердер» вылетел – впервые с 1980-го! – вслед за «Шальке».

3. На ЧМ-2021 Россия забросила 7 шайб Великобритании, Дания впервые в истории обыграла Швецию на чемпионатах мира, а Латвия уступила Казахстану на следующий день после победы над Канадой. Все результаты дня – тут.

4. Защитник ЦСКА Марио Фернандес досрочно завершил тренировку сборной России. Позже выяснилось, что у игрока нет травмы и он полетит со сборной в Австрию. Сообщается, что Марио прервал тренировку из-за дискомфорта в паху.

5. Гран-при Монако-2021. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Боттас – 3-й, Мазепин – 19-й. Леклер при этом разбил болид. Кроме того, серьезно разбил машину в 3-й практике Мик Шумахер, который в итоге пропустил квалификацию.

6. 🥇Российский пловец Евгений Рылов завоевал золото чемпионата Европы по водным видам на дистанции 200 метров на спине.

7. Лионель Месси решил остаться в «Барселоне», пишет BeIn Sports. Позже появилось сообщение о том, что «Барса» еще не предлагала Месси контракт и форвард примет решение о будущем к середине июля.

8. Кубок Стэнли. «Тампа» победила «Флориду» (6:2, 3-1 в серии), но «Пантерс» травмировали Кучерова и Сергачева.

«Питтсбург» проиграл «Айлендерс» (1:4, 2-2 в серии) с удачно вернувшимся в ворота Сорокиным, у Малкина 0+0 и 6 минут штрафа. Все результаты дня – здесь.

9. Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова вышла из совета директоров клуба из-за конфликта со спортивным директором Дмитрием Поповым. Попов хотел пригласить в московский клуб экс-тренера «Барсы» Кике Сетьена, а Зарема выступила против.

10. Оле-Гуннар Сульшер общался с Роналду о переходе в «Манчестер Юнайтед». Криштиану готов вернуться, пишет As.

11. НБА. «Милуоки» победил «Майами» броском за 0,5 секунды до конца овертайма и повел 1-0, «Даллас» обыграл «Клипперс» благодаря трипл-даблу Дончича и другие результаты.

12. Этап в Тюмени и смешанная эстафета вошли в проект календаря Кубка мира по лыжным гонкам-2021/22.

13. Единая лига ВТБ. Плей-офф. 24 очка Клайберна помогли ЦСКА обыграть «Зенит» и повести 2-1 в полуфинальной серии.

14. Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на поле впервые с 3 марта. Он пропустил 12 матчей. Итог его игры в Серии А пока такой: 93 минуты в 4 матчах, 0 результативных действий. Зато Эльдор Шомуродов опять забил.

15. В полуфинале турнира в Лионе Карен Хачанов проиграл Кэмерону Норри, с которым встречался третий раз в сезоне. Стефанос Циципас прошел Лоренцо Музетти.

17-летняя Кори Гауфф выиграла второй титул WTA, победив Ван Цян на турнире в Парме.

16. «Джиро д’Италия». 14-й этап. Итальянский гонщик Eolo-Kometa Лоренцо Фортунато одержал победу, Власов – 16-й

17. Защитник «Химок» Алексей Швед не сыграет в олимпийской квалификации и, скорее всего, завершил карьеру в сборной России.

18. Сборная Англии продолжит вставать на колено на Евро-2020. Игроки сомневаются, что чехи, шотландцы и хорваты их поддержат.

Цитаты дня.

Слуцкий о судьях: «Обслуживающий персонал» – не оскорбление. У них настолько завышенная самооценка, что не понимают смысла слов?»

Луис Суарес: «Меня унизили прошлым летом. Этот сезон дался мне тяжелее всего»

Карл-Хайнц Румменигге: «Левандовски лучше Месси и Роналду сейчас. Он лучший футболист мира»

Роберто Карлос о «Реале» в Ла Лиге: «Судьи, ВАР, неназначенные пенальти. Посмотрим, будут ли решены проблемы в следующем сезоне»