«Ливерпуль» и «Челси» вышли в Лигу чемпионов

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Завершился клубный сезон-2020/21 в Англии.

«Ливерпуль» и «Челси» сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Мерсисайдцы обыграли «Кристал Пэлас» (2:0), а «Челси» уступил «Астон Вилле» (1:2) в матчах 38-го тура чемпионата.

Из-за того, что «Лестер» потерял очки в игре с «Тоттенхэмом» (2:4), «Челси» и «Ливерпуль» получили право на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Помимо этих клубов, Англию в Лиге чемпионов в следующем сезоне представят «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в Лиге Европы, а «Тоттенхэм» – в Лиге конференций.

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