«Ливерпуль» и «Челси» вышли в Лигу чемпионов

Завершился клубный сезон-2020/21 в Англии.

«Ливерпуль» и «Челси» сыграют в в следующем сезоне. Мерсисайдцы обыграли «Кристал Пэлас» (2:0), а «Челси» уступил «Астон Вилле» (1:2) в матчах 38-го тура чемпионата.

Из-за того, что потерял очки в игре с (2:4), и получили право на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Помимо этих клубов, Англию в Лиге чемпионов в следующем сезоне представят «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в Лиге Европы, а «Тоттенхэм» – в Лиге конференций.