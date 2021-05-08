«Ливерпуль» и «Челси» вышли в Лигу чемпионов

Завершился клубный сезон-2020/21 в Англии.
«Ливерпуль» и «Челси» сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Мерсисайдцы обыграли «Кристал Пэлас» (2:0), а «Челси» уступил «Астон Вилле» (1:2) в матчах 38-го тура чемпионата.
Из-за того, что «Лестер» потерял очки в игре с «Тоттенхэмом» (2:4), «Челси» и «Ливерпуль» получили право на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Помимо этих клубов, Англию в Лиге чемпионов в следующем сезоне представят «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в Лиге Европы, а «Тоттенхэм» – в Лиге конференций.