Мостовой хочет стать советником гендиректора «Спартака»: «Мы поддерживаем связь. Такого футбольного опыта, как у меня, у многих не было и не будет. Я бы пригодился в любой роли»
Александр Мостовой заявил о готовности стать советником гендиректора «Спартака».
Ранее гендиректором «Спартака» стал Сергей Некрасов. Он заявил, что Мостовой вряд ли назовет его футбольным человеком.
«Мы поддерживаем связь с Сергеем. Могу ли я стать советником гендиректора «Спартака»? Хотелось бы. Это было бы одним из самых правильных решений. Не обязательно советником. Много должностей в футболе. Но такого футбольного опыта, как у меня, у многих не было и не будет. Думаю, я бы пригодился в любой роли», – сказал экс-хавбек сборной России.
