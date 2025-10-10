Мостовой хочет стать советником гендиректора «Спартака»: «Мы поддерживаем связь. Такого футбольного опыта, как у меня, у многих не было и не будет. Я бы пригодился в любой роли»

Александр Мостовой заявил о готовности стать советником гендиректора «Спартака».

Ранее гендиректором «Спартака» стал Сергей Некрасов. Он заявил , что Мостовой вряд ли назовет его футбольным человеком.

«Мы поддерживаем связь с Сергеем. Могу ли я стать советником гендиректора «Спартака»? Хотелось бы. Это было бы одним из самых правильных решений. Не обязательно советником. Много должностей в футболе. Но такого футбольного опыта, как у меня, у многих не было и не будет. Думаю, я бы пригодился в любой роли», – сказал экс-хавбек сборной России.