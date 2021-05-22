Леклер не будет участвовать в Гран-при Монако из-за поломки коробки передач

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Пилот «Феррари» Шарль Леклер не выступит на Гран-при Монако. Механики команды не смогли устранить неполадки в работе коробки передач, возникшие на круге выезда из боксов.

Леклер, вернувшись в боксы, в лучшем случае смог бы начать гонку с пит-лейн, но в итоге в «Феррари» приняли решение не рисковать и снялись с Гран-при по техническим причинам.

«Шарль Леклер не сможет выступить в гонке из-за проблемы с левым приводным валом, которую команда не смогла бы исправить к моменту начала заезда», –  говорится в заявлении «Феррари».

Леклер попал в аварию во вчерашней квалификации, но команда, изучив состояние коробки передач, приняли решение не менять ее и сохранить поул.

Перед стартом Гран-при Монако на болиде Леклера возникли проблемы с коробкой передач – в лучшем случае пилот «Феррари» начнет гонку с пит-лейн

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