Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021. Россия с 20 золотыми наградами выиграла медальный зачет

С 10 по 23 мая в венгерском Будапеште проходил чемпионат Европы по водным видам спорта.
Сборная России победила в медальном зачете с 20 золотыми медалями.
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021
Будапешт, Венгрия
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Россия – 20-9-13 (42)
2. Великобритания – 12-13-7 (32)
3. Италия – 10-14-20 (44)
4. Украина – 7-5-2 (14)
5. Нидерланды – 6-5-1 (12)
6. Германия – 5-2-4 (11)
7. Венгрия – 5-4-6 (15)
8. Франция – 2-5-3 (10)
9. Испания – 1-4-2 (7)
10. Греция – 1-2-3 (6)
11-12. Румыния – 1-1-0 (2)
11-12. Финляндия – 1-1-0 (2)
13. Швеция – 1-0-3 (4)
14. Израиль – 1-0-1 (2)
15. Чехия – 1-0-0 (1)
16. Швейцария – 0-3-1 (4)
17. Беларусь – 0-2-2 (4)
18. Австрия - 0-1-2 (3)
19. Дания – 0-1-1 (2)
20-21. Польша – 0-1-0 (1)
20-21. Болгария – 0-1-0 (1)
22. Литва – 0-0-1 (1)
Медали сборной России
🥇 Александр Бондарь (прыжки в воду, вышка, 10 м)
🥇 Евгений Кузнецов (прыжки в воду, трамплин, 3 м)
🥇 Екатерина Беляева – Юлия Тимошинина (прыжки в воду, вышка, 10 м)
🥇 Олеся Платонова – Александр Мальцев (синхронное плавание, микст, произвольная программа)
🥇 Светлана Ромашина – Светлана Колесниченко (синхронное плавание, дуэты, произвольная программа)
🥇 Майя Гурбанбердиева – Александр Мальцев (синхронное плавание, микст, техническая программа)
🥇 Кристина Ильиных, Евгений Кузнецов, Екатерина Беляева, Виктор Минибаев (прыжки в воду, командные соревнования)
🥇 Варвара Субботина (синхронное плавание, соло, произвольная программа)
🥇 Россия (синхронное плавание, команды, техническая программа)
🥇 Светлана Ромашина – Светлана Колесниченко (синхронное плавание, дуэты, техническая программа)
🥇 Анна Конаныхина (прыжки в воду, вышка, 10 м)
🥇 Мартин Малютин (плавание, 400 м, вольный стиль)
🥇 Андрей Минаков, Александр Щеголев, Владислав Гринев, Климент Колесников (плавание, эстафета 4 по 100 м, вольный стиль)
🥇 Климент Колесников (плавание, 50 м, спина)
🥇 Климент Колесников (плавание, 100 м, вольный стиль)
🥇 Мартин Малютин, Александр Щеголев, Александр Красных, Михаил Вековищев (плавание, эстафета 4 по 200 м, вольный стиль)
🥇 Антон Чупков (плавание, 200 м, брасс)
🥇 Мартин Малютин (плавание, 200 м, вольный стиль)
🥇 Евгений Рылов (плавание, 200 м, спина)
🥇 Илья Бородин (плавание, 400 м, комплекс)
🥈 Никита Шлейхер (прыжки в воду, трамплин, 3 м)
🥈 Евгений Кузнецов – Никита Шлейхер (прыжки в воду, трамплин, 3 м, синхронные прыжки)
🥈 Юлия Тимошинина (прыжки в воду, вышка, 10 м)
🥈 Александр Бондарь – Виктор Минибаев (прыжки в воду, вышка, 10 м, синхронные прыжки)
🥈 Анастасия Кирпичникова (плавание, 800 м, вольный стиль)
🥈 Анастасия Кирпичникова (плавание, 1500 м, вольный стиль)
🥈 Анна Егорова (плавание, 400 м, вольный стиль)
🥈 Климент Колесников, Кирилл Пригода, Михаил Вековищев, Андрей Минаков (плавание, 4 по 100 м, комбинация)
🥈 Мария Каменева, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова, Арина Суркова (плавание, 4 по 100 м, комбинация)
🥉 Виктор Минибаев (прыжки в воду, вышка, 10 м)
🥉 Кирилл Абросимов (плавание на открытой воде)
🥉 Ульяна Клюева – Виталия Королева (прыжки в воду, трамплин, 3 м, синхронные прыжки)
🥉 Екатерина Беляева – Виктор Минибаев (прыжки в воду, микст, вышка, синхронные прыжки)
🥉 Илья Молчанов – Виталия Королева (прыжки в воду, трамплин, 3 м, синхронные прыжки)
🥉 Анна Егорова (плавание, 800 м, вольный стиль)
🥉 Александр Щеголев, Александр Красных, Анна Егорова, Анастасия Кирпичникова (плавание, смешанная эстафета 4 по 200 м, вольный стиль)
🥉 Андрей Минаков (плавание, 100 м, вольный стиль)
🥉 Светлана Чимрова (плавание, 200 м, баттерфляй)
🥉 Андрей Жилкин (плавание, 50 м, баттерфляй)
🥉 Мария Каменева (плавание, 100 м, спина)
🥉 Юлия Ефимова (плавание, 200 м, брасс)
🥉 Юлия Ефимова (плавание, 50 м, брасс)