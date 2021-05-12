Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021. Россия с 20 золотыми наградами выиграла медальный зачет

С 10 по 23 мая в венгерском Будапеште проходил чемпионат Европы по водным видам спорта.

Сборная России победила в медальном зачете с 20 золотыми медалями.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021

Будапешт, Венгрия

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Россия – 20-9-13 (42)

2. Великобритания – 12-13-7 (32)

3. Италия – 10-14-20 (44)

4. Украина – 7-5-2 (14)

5. Нидерланды – 6-5-1 (12)

6. Германия – 5-2-4 (11)

7. Венгрия – 5-4-6 (15)

8. Франция – 2-5-3 (10)

9. Испания – 1-4-2 (7)

10. Греция – 1-2-3 (6)

11-12. Румыния – 1-1-0 (2)

11-12. Финляндия – 1-1-0 (2)

13. Швеция – 1-0-3 (4)

14. Израиль – 1-0-1 (2)

15. Чехия – 1-0-0 (1)

16. Швейцария – 0-3-1 (4)

17. Беларусь – 0-2-2 (4)

18. Австрия - 0-1-2 (3)

19. Дания – 0-1-1 (2)

20-21. Польша – 0-1-0 (1)

20-21. Болгария – 0-1-0 (1)

22. Литва – 0-0-1 (1)

Медали сборной России

🥇 Александр Бондарь (прыжки в воду, вышка, 10 м)

🥇 Евгений Кузнецов (прыжки в воду, трамплин, 3 м)

🥇 Екатерина Беляева – Юлия Тимошинина (прыжки в воду, вышка, 10 м)

🥇 Олеся Платонова – Александр Мальцев (синхронное плавание, микст, произвольная программа)

🥇 Светлана Ромашина – Светлана Колесниченко (синхронное плавание, дуэты, произвольная программа)

🥇 Майя Гурбанбердиева – Александр Мальцев (синхронное плавание, микст, техническая программа)

🥇 Кристина Ильиных, Евгений Кузнецов, Екатерина Беляева, Виктор Минибаев (прыжки в воду, командные соревнования)

🥇 Варвара Субботина (синхронное плавание, соло, произвольная программа)

🥇 Россия (синхронное плавание, команды, техническая программа)

🥇 Светлана Ромашина – Светлана Колесниченко (синхронное плавание, дуэты, техническая программа)

🥇 Анна Конаныхина (прыжки в воду, вышка, 10 м)

🥇 Мартин Малютин (плавание, 400 м, вольный стиль)

🥇 Андрей Минаков, Александр Щеголев, Владислав Гринев, Климент Колесников (плавание, эстафета 4 по 100 м, вольный стиль)

🥇 Климент Колесников (плавание, 50 м, спина)

🥇 Климент Колесников (плавание, 100 м, вольный стиль)

🥇 Мартин Малютин, Александр Щеголев, Александр Красных, Михаил Вековищев (плавание, эстафета 4 по 200 м, вольный стиль)

🥇 Антон Чупков (плавание, 200 м, брасс)

🥇 Мартин Малютин (плавание, 200 м, вольный стиль)

🥇 Евгений Рылов (плавание, 200 м, спина)

🥇 Илья Бородин (плавание, 400 м, комплекс)

🥈 Никита Шлейхер (прыжки в воду, трамплин, 3 м)

🥈 Евгений Кузнецов – Никита Шлейхер (прыжки в воду, трамплин, 3 м, синхронные прыжки)

🥈 Юлия Тимошинина (прыжки в воду, вышка, 10 м)

🥈 Александр Бондарь – Виктор Минибаев (прыжки в воду, вышка, 10 м, синхронные прыжки)

🥈 Анастасия Кирпичникова (плавание, 800 м, вольный стиль)

🥈 Анастасия Кирпичникова (плавание, 1500 м, вольный стиль)

🥈 Анна Егорова (плавание, 400 м, вольный стиль)

🥈 Климент Колесников, Кирилл Пригода, Михаил Вековищев, Андрей Минаков (плавание, 4 по 100 м, комбинация)

🥈 Мария Каменева, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова, Арина Суркова (плавание, 4 по 100 м, комбинация)

🥉 Виктор Минибаев (прыжки в воду, вышка, 10 м)

🥉 Кирилл Абросимов (плавание на открытой воде)

🥉 Ульяна Клюева – Виталия Королева (прыжки в воду, трамплин, 3 м, синхронные прыжки)

🥉 Екатерина Беляева – Виктор Минибаев (прыжки в воду, микст, вышка, синхронные прыжки)

🥉 Илья Молчанов – Виталия Королева (прыжки в воду, трамплин, 3 м, синхронные прыжки)

🥉 Анна Егорова (плавание, 800 м, вольный стиль)

🥉 Александр Щеголев, Александр Красных, Анна Егорова, Анастасия Кирпичникова (плавание, смешанная эстафета 4 по 200 м, вольный стиль)

🥉 Андрей Минаков (плавание, 100 м, вольный стиль)

🥉 Светлана Чимрова (плавание, 200 м, баттерфляй)

🥉 Андрей Жилкин (плавание, 50 м, баттерфляй)

🥉 Мария Каменева (плавание, 100 м, спина)

🥉 Юлия Ефимова (плавание, 200 м, брасс)

🥉 Юлия Ефимова (плавание, 50 м, брасс)