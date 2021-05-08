Зарема о Витории: «Титулы в Саудовской Аравии – не основание, что тренер подходит «Спартаку». Я предпочитаю тренеров из Европы»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» , рассказала, почему выступила против назначения Руя Витории на пост главного тренера команды.

« ушел из европейского футбола в 2017 году, выбрав комфортные экономические условия для себя и отсутствие конкуренции, медленные скорости. Лично для меня арабские чемпионаты – это как кладбище для кораблей. Туда едут только за деньгами, доигрывать как игроки, так и тренеры.

Исключением могут быть молодые тренеры, которым нужен хоть какой опыт. В России как минимум пять клубов, которые претендуют на самые высокие позиции. В Саудовской Аравии такой конкуренции нет, чемпионат там очень специфичный. Выигранные титулы в Саудовской Аравии лично для меня не являются основанием, что данный тренер подходит «Спартаку.

Я предпочитаю действующих тренеров из Европы, из Италии или Франции, которые привыкли работать в стрессе и не выпадали из футбольной жизни, которые выбирают карьеру, а не арабские или китайские деньги.

Для «Спартака» в год столетия я бы выбрала тренера с амбициями, который через «Спартак» стремится попасть в мировую футбольную элиту, а не ставит Россию в один ряд с Саудовской Аравией.

Если кто-то скажет мне, в чем я неправа, я с удовольствием послушаю их аргументы. Мне кажется, что приведенные доводы являются достаточно весомыми и многое объясняют», – сказала Салихова.

Витория тренировал «Бенфику» в 2015-2019 годах, вместе с командой он становился чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка страны.

Последним местом работы специалиста был клуб «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, который он покинул в декабре 2020 года. Там он выиграл чемпионат Саудовской Аравии-2018/2019 и взял Суперкубок.

18 дней – столько Зарема Салихова пробыла в совете директоров «Спартака». Выходит, не одобрив Виторию