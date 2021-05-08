Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Болоньи», «Аталанта» Миранчука против «Милана»

В заключительном туре итальянской Серии А «Фиорентина» Александра Кокорина на выезде не забила «Кротоне» (0:0). Российский форвард вышел на замену на 76-й минуте.
В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука принимает «Милан», «Ювентус» встречается в гостях с «Болоньей», «Интер» играет дома с «Удинезе».
Чемпионат Италии
38-й тур
- Дата проведения
- 23 мая, 16.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 23 мая, 21.45, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 23 мая, 21.45, «Альберто Пикко»
- Дата проведения
- 23 мая, 21.45, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 23 мая, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 23 мая, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 23 мая, 21.45, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 22 мая, 21.45, «Сарденья»
- Гол:
- 0:1 – 15 Шомуродов.
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Кальяри –
Краньо, Клаван, Карбони, Ругани, Ликояннис (Соттиль, 80), Марин, Нандес (Дзаппа, 46), Наингголан (Данкан, 10), Дейола (Перейро, 69), Жоао Педро, Черри (Симеоне, 69).
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Дженоа –
Палеари, Гольданига, Масьелло (Бехрами, 46), Сапата, Дзаппакоста (Кришито, 90), Ровелла, Стротман, Мелегони, Пьяца (Kallon, 46), Пандев (Зайц, 57), Шомуродов (Радованович, 86).
- Удаление:
- Бехрами (83).
- Дата проведения
- 22 мая, 21.45, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
- 1:0 – 20 Куальярелла, 2:0 – 44 Колли, 3:0 – 64 Габбьядини.
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Сампдория –
Летица, Колли, Феррари (Реджини, 80), Йосида, Ауджелло, Экдаль (Адриен Силва, 73), Янкто, Кандрева (Аскильдсен, 80), Куальярелла (Торрегросса, 80), Габбьядини (Верре, 73), Лерис.
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Парма –
Сепе, Лорини (Балог, 73), Бюси (Траоре, 85), Диркс, Валенти (Загаритис, 46), Косновски, Бругман (Зом, 61), Жервиньо (Пелле, 60), Эрнани, Бани, Корнелиус.
- Дата проведения
- 22 мая, 21.45, «Эцио Шида»
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Кротоне –
Креспи, Куомо, Джиджи, Марроне, Педру Перейра, Молина, Бенали, Унас, Чигарини (Дзанеллато, 76), Жуниор Мессиас, Нванкво.
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Фиорентина –
Терраччано, Венути (Кальехон, 64), Мартинес, Касерес (Игор Жулио, 84), Бираги, Пульгар (Валеро, 46), Бонавентура, Рибери (Кокорин, 76), Кастровилли (Эссерик, 46), Оливера, Влахович.
- Предупреждения:
- Пульгар (25), Кастровилли (44), Джиджи (44), Дзанеллато (83).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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