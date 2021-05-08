Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Болоньи», «Аталанта» Миранчука против «Милана»

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В заключительном туре итальянской Серии А «Фиорентина» Александра Кокорина на выезде не забила «Кротоне» (0:0). Российский форвард вышел на замену на 76-й минуте.

В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука принимает «Милан», «Ювентус» встречается в гостях с «Болоньей», «Интер» играет дома с «Удинезе».

Чемпионат Италии

38-й тур

Интер – Удинезе
Дата проведения
23 мая, 16.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Наполи – Верона
Дата проведения
23 мая, 21.45, «Сан-Паоло»
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Специя – Рома
Дата проведения
23 мая, 21.45, «Альберто Пикко»
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Аталанта – Милан
Дата проведения
23 мая, 21.45, «Адзурри д′Италия»
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Сассуоло – Лацио
Дата проведения
23 мая, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
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Болонья – Ювентус
Дата проведения
23 мая, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
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Торино – Беневенто
Дата проведения
23 мая, 21.45, «Олимпико ди Торино»
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Кальяри – Дженоа 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
22 мая, 21.45, «Сарденья»
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Гол:
0:1 – 15 Шомуродов.
КальяриКраньо, Клаван, Карбони, Ругани, Ликояннис (Соттиль, 80), Марин, Нандес (Дзаппа, 46), Наингголан (Данкан, 10), Дейола (Перейро, 69), Жоао Педро, Черри (Симеоне, 69).
ДженоаПалеари, Гольданига, Масьелло (Бехрами, 46), Сапата, Дзаппакоста (Кришито, 90), Ровелла, Стротман, Мелегони, Пьяца (Kallon, 46), Пандев (Зайц, 57), Шомуродов (Радованович, 86).
Предупреждения:
Бехрами (51), Мелегони (64), Карбони (77), Стротман (90).
Удаление:
Бехрами (83).

 

Сампдория – Парма 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
22 мая, 21.45, «Луиджи Феррарис»
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Голы:
1:0 – 20 Куальярелла, 2:0 – 44 Колли, 3:0 – 64 Габбьядини.
СампдорияЛетица, Колли, Феррари (Реджини, 80), Йосида, Ауджелло, Экдаль (Адриен Силва, 73), Янкто, Кандрева (Аскильдсен, 80), Куальярелла (Торрегросса, 80), Габбьядини (Верре, 73), Лерис.
ПармаСепе, Лорини (Балог, 73), Бюси (Траоре, 85), Диркс, Валенти (Загаритис, 46), Косновски, Бругман (Зом, 61), Жервиньо (Пелле, 60), Эрнани, Бани, Корнелиус.
Предупреждения:
Лерис (48), Бани (49).

 

Кротоне – Фиорентина 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
22 мая, 21.45, «Эцио Шида»
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КротонеКреспи, Куомо, Джиджи, Марроне, Педру Перейра, Молина, Бенали, Унас, Чигарини (Дзанеллато, 76), Жуниор Мессиас, Нванкво.
ФиорентинаТерраччано, Венути (Кальехон, 64), Мартинес, Касерес (Игор Жулио, 84), Бираги, Пульгар (Валеро, 46), Бонавентура, Рибери (Кокорин, 76), Кастровилли (Эссерик, 46), Оливера, Влахович.
Предупреждения:
Пульгар (25), Кастровилли (44), Джиджи (44), Дзанеллато (83).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

«Милан», «Наполи» и «Ювентус» претендуют на выход в ЛЧ за тур до конца Серии А

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