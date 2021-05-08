Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Болоньи», «Аталанта» Миранчука против «Милана»

В заключительном туре итальянской Серии А «Фиорентина» Александра Кокорина на выезде не забила «Кротоне» (0:0). Российский форвард вышел на замену на 76-й минуте.

В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука принимает «Милан», «Ювентус» встречается в гостях с «Болоньей», «Интер» играет дома с «Удинезе».

Чемпионат Италии

38-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

«Милан», «Наполи» и «Ювентус» претендуют на выход в ЛЧ за тур до конца Серии А