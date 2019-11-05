21 человек погиб из-за переохлаждения во время горного ультрамарафона в Китае

21 спортсмен замерз насмерть во время 100-километрового ультрамарафона в китайской провинции Ганьсу.

Горный марафон стартовал в субботу утром в солнечную погоду, но по ходу забега погодные условия сильно изменились, начался ледяной дождь, град и ураганный ветер.

После резкого падения температуры бегуны стали сообщать о переохлаждении. Многие участники перестали выходить на связь.

Организаторы марафона отменили гонку и запустили поисковый отряд. В результате поисков 21 бегун из 172 был найден мертвым. Еще восемь спортсменов находятся в больнице.

Среди погибших оказался 31-летний Лян Цзин, неоднократный победитель ультрамарафонов в Китае.