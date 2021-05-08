«Ювентус» и «Милан» вышли в Лигу чемпионов

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Завершился клубный сезон-2020/21 в Италии.

«Милан» и «Ювентус» сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Россонери» обыграли «Аталанту» (2:0), а туринский клуб разгромил «Болонью» (4:1) в матчах заключительного тура Серии А.

Чтобы гарантировать себе выход в Лигу чемпионов, «Милану» нужно было обыгрывать «Аталанту». В противном случае команда Стефано Пиоли зависела бы от результатов конкурентов.

«Ювентус» вышел в Лигу чемпионов благодаря тому, что «Наполи» потерял очки в матче с «Вероной» (1:1). После победы над «Болоньей» команда Андреа Пирло набрала 78 очков, опередив неаполитанцев на один балл.

Помимо «Юве» и «Милана», Италию в Лиге чемпионов представят «Интер» и «Аталанта».

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