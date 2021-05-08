«Ювентус» и «Милан» вышли в Лигу чемпионов

Завершился клубный сезон-2020/21 в Италии.

«Милан» и «Ювентус» сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Россонери» обыграли «Аталанту» (2:0), а туринский клуб разгромил «Болонью» (4:1) в матчах заключительного тура Серии А.

Чтобы гарантировать себе выход в , нужно было обыгрывать «Аталанту». В противном случае команда Стефано Пиоли зависела бы от результатов конкурентов.

вышел в Лигу чемпионов благодаря тому, что потерял очки в матче с «Вероной» (1:1). После победы над «Болоньей» команда Андреа Пирло набрала 78 очков, опередив неаполитанцев на один балл.

Помимо «Юве» и «Милана», Италию в Лиге чемпионов представят «Интер» и .