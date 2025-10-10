Зиркзе может уйти в аренду в «Рому». Форвард «МЮ» боится пропустить ЧМ-2026
Джошуа Зиркзе зимой может вернуться в Италию.
La Gazzetta dello Sport сообщает, что главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини давно хотел поработать с нидерландцем.
Форвард «Манчестер Юнайтед» недоволен игровым временем в этом сезоне (менее 100 минут) и боится, что пропустит чемпионат мира. Он уже сообщил агенту о необходимости найти новую команду, даже если речь будет идти лишь об аренде. «Рому» такой вариант устроил бы.
Как вам дерби?22163 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости