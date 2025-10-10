1

Зиркзе может уйти в аренду в «Рому». Форвард «МЮ» боится пропустить ЧМ-2026

Джошуа Зиркзе зимой может вернуться в Италию.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини давно хотел поработать с нидерландцем.

Форвард «Манчестер Юнайтед» недоволен игровым временем в этом сезоне (менее 100 минут) и боится, что пропустит чемпионат мира. Он уже сообщил агенту о необходимости найти новую команду, даже если речь будет идти лишь об аренде. «Рому» такой вариант устроил бы.

На Зиркзе также претендуют «Вест Хэм» и «Эвертон».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
