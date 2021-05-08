«Интеру» вручили кубок за победу в Серии А после разгрома «Удинезе» (5:1) в последнем туре

Теги Интер Удинезе серия А Италия Антонио Конте Футбол

«Интер», ранее досрочно ставший чемпионом Италии, набрал 91 очко по итогам сезона-2020/21.

После разгрома «Удинезе» (5:1) в последнем туре Серии А команда Антонио Конте была награждена кубком и медалями.

Фото: East News/MIGUEL MEDINA/AFP

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Интер – Удинезе 5:1 (2:0, 3:1)
Дата проведения
23 мая, 16.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Янг, 2:0 – 44 Эриксен, 3:0 – 55, пенальти Мартинес, 4:0 – 64 Перишич, 5:0 – 71 Лукаку, 5:1 – 79, пенальти Перейра.
ИнтерХанданович (Паделли, 46), Хакими (Перишич, 57), Раноккия, Д`Амброзио, Янг, Сенси (Эриксен, 39), Гальярдини, Весино, Бастони, Мартинес (Лукаку, 57), Пинамонти (Санчес, 65).
УдинезеМуссо (Гаспарини, 88), Молина, Ларсен, Бонифаци, Зегелар (Форестьери, 59), Перейра, Уолас (Палумбо, 88), Самир, де Пауль (Макенго, 69), Родриго Бекао, Окака Чука (Льоренте, 59).
Предупреждение:
Мартинес (26).

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