«Интеру» вручили кубок за победу в Серии А после разгрома «Удинезе» (5:1) в последнем туре

, ранее досрочно ставший чемпионом Италии, набрал 91 очко по итогам сезона-2020/21.

После разгрома (5:1) в последнем туре Серии А команда была награждена кубком и медалями.

Фото: East News/MIGUEL MEDINA/AFP

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