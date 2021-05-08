«Интеру» вручили кубок за победу в Серии А после разгрома «Удинезе» (5:1) в последнем туре

«Интер», ранее досрочно ставший чемпионом Италии, набрал 91 очко по итогам сезона-2020/21.
После разгрома «Удинезе» (5:1) в последнем туре Серии А команда Антонио Конте была награждена кубком и медалями.
Фото: East News/MIGUEL MEDINA/AFP
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- Дата проведения
- 23 мая, 16.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 1:0 – 8 Янг, 2:0 – 44 Эриксен, 3:0 – 55, пенальти Мартинес, 4:0 – 64 Перишич, 5:0 – 71 Лукаку, 5:1 – 79, пенальти Перейра.
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Интер –
Ханданович (Паделли, 46), Хакими (Перишич, 57), Раноккия, Д`Амброзио, Янг, Сенси (Эриксен, 39), Гальярдини, Весино, Бастони, Мартинес (Лукаку, 57), Пинамонти (Санчес, 65).
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Удинезе –
Муссо (Гаспарини, 88), Молина, Ларсен, Бонифаци, Зегелар (Форестьери, 59), Перейра, Уолас (Палумбо, 88), Самир, де Пауль (Макенго, 69), Родриго Бекао, Окака Чука (Льоренте, 59).
- Предупреждение:
- Мартинес (26).