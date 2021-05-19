Беларусь обыграла Швецию впервые в истории ЧМ, Тэйлор отразил 32 броска

Сборная Беларуси обыграла команду Швеции (1:0) в матче ЧМ-2021.
Автором победного гола стал нападающий Герман Нестеров.
Вратарь Дэнни Тэйлор отразил все 32 броска по своим воротам.
Беларусь впервые в истории обыграла шведов на чемпионате мира. В предыдущих восьми матчах выигрывала шведская команда.
Последний раз Беларусь побеждала Швецию (4:3) в четвертьфинале Олимпиады 2002 года.
В следующем матче белорусская команда сыграет с Чехией, Швеция – с командой Швейцарии.
- Дата проведения
- 23 мая, 16.15, «Олимпийский спортивный центр»
- 0:1 – 41 Нестеров (Стефанович, Лопачук)
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