Оуэн про «МЮ»: «Сперва меняли тренеров, потом виноватыми оказались игроки, затем – те, кто их покупал, дальше – директора, инфраструктура, персонал, теперь – схема с тремя защитниками

Майкл Оуэн считает, что проблема «Манчестер Юнайтед» не в тактической схеме.

«С тех пор как ушел Фергюсон , они много раз меняли тренера. Затем они обвинили команду, потратили миллиарды на новичков и приобрели некоторых из лучших игроков мира, но в результате клуб в последнее десятилетие стал восприниматься как своего рода кладбище футболистов.

Затем виноватыми оказались люди, покупавшие игроков, поэтому все хотели от них избавиться. Потом стали винить совет директоров, поэтому его состав был изменен, когда в дело вмешался сэр Джим Рэтклифф .

Следом вину возложили на инфраструктуру, поэтому было решено обновить тренировочную базу и запланировать строительство нового стадиона.

Дальше очередь дошла до персонала, поэтому половина сотрудников, физиотерапевтов, врачей, сотрудница столовой – всех выгнали.

Теперь уже причина в том, что команда играет в три защитника», – сказал бывший форвард манкунианцев в интервью Casino.co.uk.