Ферстаппен впервые стал лидером «Ф-1», «Ред Булл» возглавил Кубок конструкторов спустя 7 лет

Теги Гран-при Монако Льюис Хэмилтон Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Монако и стал лидером чемпионата.

После пяти этапов 2021 года нидерландец опережает Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» на четыре очка. Ферстаппен в 12-й раз победил в гонке «Формулы-1» и впервые в карьере возглавил личный зачет.

«Ред Булл» лидирует и в Кубке конструкторов – «Мерседес» отстает на один балл. Австрийцы не выходили в лидеры чемпионата с конца 2013 года, когда они взяли оба титула с Себастьяном Феттелем.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Монако-2021

Гран-при Монако-2021. Ферстаппен выиграл гонку, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й, Мазепин – 17-й

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