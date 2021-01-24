Азмун – лучший игрок РПЛ по мнению футболистов, Дзюба – 2-й, Влашич – 3-й, Ларссон – 6-й

Форвард «Зенита» Сердар Азмун назван лучшим игроком чемпионата России по версии самих футболистов.
Иранец по результатам голосования, проводимого «Спорт-Экспрессом», набрал 222 очка.
В тройку также вошли Артем Дзюба («Зенит», 121 очко) и Никола Влашич (ЦСКА, 93).
В топ-5 попали Кристиан Нобоа («Сочи, 76) и Хвича Кварацхелия («Рубин», 70).
В топ-10 оказались Йордан Ларссон («Спартак», 65), Гжегож Крыховяк («Локомотив», 62), Джордже Деспотович («Рубин», 22), Ведран Чорлука («Локомотив», 21) и Ярослав Ракицкий («Зенит», 19).
Напомним, Азмун забил 19 голов в 24 матчах РПЛ и уступил звание лучшего бомбардира Дзюбе, у которого 20 мячей в сезоне.