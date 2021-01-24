Азмун – лучший игрок РПЛ по мнению футболистов, Дзюба – 2-й, Влашич – 3-й, Ларссон – 6-й

Форвард назван лучшим игроком чемпионата России по версии самих футболистов.

Иранец по результатам голосования, проводимого «Спорт-Экспрессом», набрал 222 очка.

В тройку также вошли («Зенит», 121 очко) и ( , 93).

В топ-5 попали Кристиан Нобоа ( , 76) и («Рубин», 70).

В топ-10 оказались ( , 65), ( , 62), Джордже Деспотович ( , 22), («Локомотив», 21) и («Зенит», 19).

Напомним, Азмун забил 19 голов в 24 матчах и уступил звание лучшего бомбардира Дзюбе, у которого 20 мячей в сезоне.