Джан Пьеро Гасперини: «Умения больше не ценятся, итальянские клубы выбирают игроков по физическим данным. Норвегия забила нам три гола, хотя должна побеждать нас в хоккее, а не в футболе»

Гасперини считает, что технические навыки не менее важны, чем физподготовка.

Джан Пьеро согласился с Алессандро Дель Пьеро , заявившим, что зачастую в клубах Серии А игнорируются умения игроков, связанные с техникой.

«Он прав. Сейчас клубы выбирают футболистов по физическим данным. Умения [в Италии] больше не ценятся, в отличие от Испании.

Норвегия забила нам три гола, хотя должна побеждать нас в хоккее, а не в футболе», – сказал главный тренер «Ромы» в интервью Corriere dello Sport.