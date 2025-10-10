Джан Пьеро Гасперини: «Умения больше не ценятся, итальянские клубы выбирают игроков по физическим данным. Норвегия забила нам три гола, хотя должна побеждать нас в хоккее, а не в футболе»
Гасперини считает, что технические навыки не менее важны, чем физподготовка.
Джан Пьеро согласился с Алессандро Дель Пьеро, заявившим, что зачастую в клубах Серии А игнорируются умения игроков, связанные с техникой.
«Он прав. Сейчас клубы выбирают футболистов по физическим данным. Умения [в Италии] больше не ценятся, в отличие от Испании.
Норвегия забила нам три гола, хотя должна побеждать нас в хоккее, а не в футболе», – сказал главный тренер «Ромы» в интервью Corriere dello Sport.
