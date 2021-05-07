«Спартак» выкупает Мозеса, новое стоп-слово Черчесова, очередные медали пловцов, Месси убеждают перейти в «ПСЖ», 550 млн из Фонда кино на фильм «Русская пятерка» и другие новости

1. Виктор Мозес остается в «Спартаке» – его контракт автоматически выкуплен у «Челси», так как красно-белые финишировали в первой тройке. «Спартак» договорился о рассрочке выплаты пяти миллионов евро за нигерийца. «Челси», в свою очередь, планирует продать еще ряд своих футболистов.

2. Россиянин Антон Чупков завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам на дистанции 200 м брассом, у Светланы Чимровой бронза в баттерфляе. У Юлии Ефимовой не складывается – в финал на дистанции 200 метров она пробилась с пятым временем, и только медаль сохранит шансы выступить на этой дистанции на Олимпиаде в Токио.

3. Станислав Черчесов пообщался с журналистами. Слово резервист теперь по запретом (пора освежить в памяти полный список), сборная завершила спонсорские мероприятия и теперь фокусируется на подготовке к Евро, где очень хочется уже наконец обыграть бельгийцев.

4. Слухи об изменениях в «Барселоне» сыпятся словно с конвейера. Распродажа намечается действительно грандиозная. Лапорт хочет вернуть свой 2006-й и пригласить главным тренером Франка Райкарда, который отошел от дел еще в 2013-м. Отец и брат Месси убеждают Лео перейти в «ПСЖ», Гризманн может оказаться в «Юве» в случае ухода Криштиану Роналду, Серджи Роберто тоже хотят пристроить. С кем будет играть Агуэро, который подпишет с сине-гранатовыми контракт после финала ЛЧ? Ради «Барсы» он согласился на значительное снижение зарплаты.

5. На фильм о великой «Русской пятерке» «Детройта» у Фонда кино запросили 550 миллионов евро. Также на госфинансирование рассчитывает студия Никиты Михалкова, которая хочет снять фильм о матче Карпова и Корчного.

6. Харри Кейн, похоже, серьезно настроен уйти из «Тоттенхэма» летом за трофеями. Также он хочет забивать на уровне Месси и Роналду и уверен, что решение будет зависеть от него, а не от Леви. И для этого у него есть железный аргумент.

7. Кубок Стэнли. «Тампа» уступила «Флориде» (5:6 ОТ), упустив преимущество в 2 гола после двух периодов. Василевский пропустил 6 шайб, а Бобровский вышел на замену при счете 3:5 в пользу «молний» и отразил все 9 бросков, одержав победу.

«Питтсбург» обыграл «Айлендерс» (5:4) и захватил лидерство в серии, вернувшийся после травмы Малкин сделал 2 голевые передачи. Все результаты дня – здесь.

8. Перес стал лучшим в первой практике Гран-при Монако, Леклер – на второй. Мазепин впервые в сезоне дважды опередил Мика Шумахера, который разбил болид.

9. Сборная России заявила 17 хоккеистов перед первым матчем ЧМ против Чехии. Также сформированы звенья команды. Но главное, что у каждого игрока под пиджаком будет нашивка «Россия в моем сердце».

10. Дэвид Бекхэм и Стивен Джеррард введены в Зал славы АПЛ.

11. Вячеслав Войнов возвращается на лед спустя год, подписав контракт с «Динамо». Амбиции серьезные – вернуть Кубок Гагарина.

12. Двукратный призер Олимпиад по биатлону Александр Привалов скончался в возрасте 87 лет.

13. НБА. Плей-ин. 18+8+15 от Уэстбрука помогли «Вашингтону» выиграть у «Индианы» и выйти в плей-офф.

14. Защитник «Ман Сити» Рубен Диаш признан игроком сезона АПЛ по версии журналистов.

15. УНИКС повел в серии серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» 2-0, одержав победу во втором матче 79:69.

16. «Ливерпуль» представил новую домашнюю форму – красную с оранжевыми вставками. «Бавария» в следующем сезоне будет гонять на выезды в черно-золотом.

Цитаты дня

Газзаев о словах Дзюбы о Грозном: «Публичные персоны должны следить за языком. Непонятно, что ему не понравилось»

Джефф Монсон про конфликт России и США: «Это американская исключительность: Америке позволено делать все, что она хочет»

Коган об отсутствии Загитовой и Медведевой в сборной: «В команде те, кто заслужил это выступлениями в прошлом сезоне. При всем уважении к триумфаторам Пхенчхана»

Вратарь «Удинезе» Муссо о Месси в сборной Аргентины: «Лео не нужно ничего выигрывать, чтобы показать, что он лучший. Ему нечего доказывать»

Леонид Слуцкий: «Казань – топ. Та же Москва, только без пробок. Идеальное место на планете»

Александр Григорян: «Лесбиянство в женских игровых видах спорта абсолютно естественно. Как и лесбиянство вообще»

Джефф Монсон: «Советский Союз распался не из-за провала коммунизма. Это предательство страны и людей»