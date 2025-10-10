Дмитрий Пятибратов: «Глушенков – лучший российский игрок сейчас, он способен играть в клубе уровня «Барсы». Почему нет? Корнеев там играл»

Дмитрий Пятибратов высоко отозвался о Максиме Глушенкове.

«Глушенков – феноменальный футболист, лучший российский игрок на данный момент, способен играть в любом клубе Европы. Когда Максим в настроении и мотивирован, ставит командные цели выше личных, это номер один в РПЛ . Педро также раскрывается. На дистанции «Зенит » возьмет свое и станет чемпионом.

Мог бы Глушенков играть, например, в «Барселоне»? Это может казаться смешным, но почему нет? В свое время Игорь Корнеев там играл. Не боги горшки обжигают. Все зависит от ментальности и адаптации. Глушенков способен играть в клубе уровня «Барселоны», я не сомневаюсь. Сейчас рядом с ним по потенциалу – Батраков, Кисляк. Ни один человек в мире не скажет, где потолок их потенциала. Было бы интересно посмотреть, как они проявили бы себя в Европе», – заявил экс-тренер «Факела».