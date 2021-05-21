Единая лига ВТБ. Плей-офф. УНИКС принимает «Локомотив-Кубань» в 3-м матче полуфинала

В воскресенье, 23 мая, в Казани проходит третий матч серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань».
УНИКС ведет в серии со счетом 2-0 и может оформить выход в финал.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала (до 3-х побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 23 мая, 17.00, «Баскет-холл»
УНИКС ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
«Локо» летит 0-2. УНИКС уже в следующем матче может выйти в финал лиги ВТБ
«Локо» с молодыми русскими парнями за 8 минут отыгрывает у УНИКСа «-19». Но Казань побеждает в овертайме