Единая лига ВТБ. Плей-офф. УНИКС принимает «Локомотив-Кубань» в 3-м матче полуфинала

В воскресенье, 23 мая, в Казани проходит третий матч серии 1/2 финала плей-офф лиги ВТБ между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань».

УНИКС ведет в серии со счетом 2-0 и может оформить выход в финал.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до 3-х побед)

Третий матч

УНИКС ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

«Локо» летит 0-2. УНИКС уже в следующем матче может выйти в финал лиги ВТБ

«Локо» с молодыми русскими парнями за 8 минут отыгрывает у УНИКСа «-19». Но Казань побеждает в овертайме