Чемпионат мира. Канада против США, Швеция сыграет с Беларусью, Финляндия – с Казахстаном

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В Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Сборная Швеции сыграет с Беларусью, Финляндия – с Казахстаном, а Канада будет противостоять США. 

Группа А

Великобритания – Словакия
Дата проведения
23 мая, 12.15, «Олимпийский спортивный центр»
Онлайн матча Видео

 

Швеция – Беларусь
Дата проведения
23 мая, 16.15, «Олимпийский спортивный центр»
Онлайн матча Видео

 

Дания – Швейцария
Дата проведения
23 мая, 20.15, «Олимпийский спортивный центр»
Онлайн матча Видео

Группа B

Норвегия – Италия
Дата проведения
23 мая, 12.15, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео

 

Казахстан – Финляндия
Дата проведения
23 мая, 16.15, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео

 

Канада – США
Дата проведения
23 мая, 20.15, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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