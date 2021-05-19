Чемпионат мира. Канада против США, Швеция сыграет с Беларусью, Финляндия – с Казахстаном

В Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

сыграет с Беларусью, Финляндия – с Казахстаном, а Канада будет противостоять США.

Группа А

Группа B

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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