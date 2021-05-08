Зарема о «Спартаке»: «Вышла из совета директоров, так как не получала ответы на поставленные вопросы»

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Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, почему вышла из совета директоров клуба.  

«Я вышла из совета директоров клуба, так как не получала ответы на поставленные вопросы. По образованию я – аудитор. Поэтому привыкла задавать конкретные вопросы. Когда не получаю ответы или ответы неубедительны, то вопросов становится еще больше.

Я терпеть не могу, когда какая-то информация утаивается, намеренно недоговаривается. От спортивного директора клуба я не получила ответы, тогда пусть эксперты ответят на простой вопрос: зачем в юбилейный год приглашать тренера [Руя Виторию], который занял 15 место с самым богатым клубом Саудовской Аравии (набрав 8 очков за 10 игр)? После смены тренера клуб с тем же составом резко поднялся вверх и выиграл суперкубок», — сказала Зарема.

Витория тренировал «Бенфику» в 2015-2019 годах, вместе с командой он становился чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка страны.

Последним местом работы специалиста был клуб «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, который он покинул в декабре 2020 года. Там он выиграл чемпионат Саудовской Аравии-2018/2019 и взял Суперкубок. 

18 дней – столько Зарема Салихова пробыла в совете директоров «Спартака». Выходит, не одобрив Виторию
 

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