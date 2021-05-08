Зарема о «Спартаке»: «Вышла из совета директоров, так как не получала ответы на поставленные вопросы»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, почему вышла из совета директоров клуба.

«Я вышла из совета директоров клуба, так как не получала ответы на поставленные вопросы. По образованию я – аудитор. Поэтому привыкла задавать конкретные вопросы. Когда не получаю ответы или ответы неубедительны, то вопросов становится еще больше.

Я терпеть не могу, когда какая-то информация утаивается, намеренно недоговаривается. От спортивного директора клуба я не получила ответы, тогда пусть эксперты ответят на простой вопрос: зачем в юбилейный год приглашать тренера [Руя Виторию], который занял 15 место с самым богатым клубом Саудовской Аравии (набрав 8 очков за 10 игр)? После смены тренера клуб с тем же составом резко поднялся вверх и выиграл суперкубок», — сказала Зарема.

Витория тренировал «Бенфику» в 2015-2019 годах, вместе с командой он становился чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка страны.

Последним местом работы специалиста был клуб «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, который он покинул в декабре 2020 года. Там он выиграл чемпионат Саудовской Аравии-2018/2019 и взял Суперкубок.

18 дней – столько Зарема Салихова пробыла в совете директоров «Спартака». Выходит, не одобрив Виторию

