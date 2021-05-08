Россия победила Чехию на ЧМ, Зарема вышла из совета директоров «Спартака», «Локо» продлил Николича и не меняет стадион и другие новости утра

1. Россия победила Чехию (4:3) в стартовом матче ЧМ-2021 в Риге. Михаил Григоренко забросил победную шайбу за 19 секунд до конца третьего периода.

Латвия выиграла у Канады (2:0) – впервые в истории чемпионатов мира. Беларусь уступила Словакии (2:5), капитан белорусов Егор Шарангович показал средний палец скамейке словаков.

2. Зарема Салихова объявила о выходе из совета директоров «Спартака». Жена владельца клуба Леонида Федуна не согласна с выбором нового тренера. Им, скорее всего, станет Руй Витория. А Зарема предлагала красно-белым Симоне Индзаги, был разговор о Паулу Фонсеке.

3. НХЛ. Гол Овечкина не спас «Вашингтон» в матче с «Бостоном» (1:4 и уже 1-3 в серии), «Эдмонтон» вновь проиграл «Виннипегу» (0:1 ОТ, 0-2 в серии), на этот раз Макдэвид и компания не забили вообще ни одного гола. Все результаты дня – здесь.

4. Важные новости про «Локомотив». Клуб не меняет стадион и остается в Черкизово, аренды «Лужников» нет. Контракт с тренером Марко Николичем продлен на 3 года. На тот же срок связал себя с «Локо» хавбек Рифат Жемалетдинов.

5. 🥇🥈🥉 Малютин взял золото на чемпионате Европы по водным видам, Кирпичникова – серебро, Ефимова, Жилкин и Каменева – бронзу.

6. Клубы РПЛ тратят на зарплаты 599 млн евро – это 68% бюджета, на 4% больше среднего по Европе. 419 млн получают футболисты. РПЛ заработала 876 млн евро в 2019-м – 6-е место в Европе, АПЛ – первая с 5,86 млрд.

7. НБА. 35 очков Морэнта помогли «Мемфису» победить «Голден Стэйт» в овертайме и выйти в плей-офф.

8. Трансферы. «Эвертон» интересуется Кварацхелией. «Челси» хочет купить Кейна и готов включить в сделку Абрахама или Кепу. Бэйл может закончить карьеру в 2022 году, следующий сезон он хочет провести в «Реале». Райола предложил «Барсе» подписать Доннарумму. «Ювентус» отдал Дугласа Косту в бесплатную аренду «Гремио»..

9. ФИФА изучит возможность проведения чемпионата мира по футболу каждые 2 года. Сейчас играют раз в четыре года.

10. МОК успокаивает всех: «Игры в Японии состоятся, даже если во время турнира в Токио будет действовать режим ЧС».

11. Хачанов, Циципас, Музетти вышли в полуфинал турнира в Лионе, матч Норри и Риндеркнеха перенесен.

12. Мария Ласицкене впервые за шесть лет не попала в призы. Российская прыгунья в высоту заняла 7-е место на турнире в Германии.

13. Главный тренер «Пюника» Егише Меликян избил российского нападающего своей команды Антона Кобялко в аэропорту. Тренер все отрицает.

14. Чемпионка Европы-2020 по фигурному катанию Алена Косторная окончила школу № 2098 в Москве.

15. «Формула-2». Чжоу выиграл 1-ю гонку в Монако, Другович – 2-й, Ниссани – 3-й, Шварцман сошел после аварии на первом круге.

16. На турнире рэпера Басты Gazfight в Химках Евгений Романов победил Дмитрия Кудряшова и вышел на чемпионский бой WBC в бриджервейте. Козловский был сильнее Кипенги и другие результаты.

Цитаты дня:

Чесноков о давке в «Лужниках» в 1982-м: «Вокруг было очень много жертв. Но молчание. Вы же знаете, что в СССР авиакатастроф и аварий нет, все живут вечно»

Роналд Куман: «Не чувствовал доверия «Барсы» на заключительном отрезке сезона. Если нужен другой тренер, об этом нужно сообщать»

Боксер Мышев: «Чертила ли Моргенштерн? В мире есть куда более плохие люди, которые могут быть рукопожатными у Шлеменко»

Пиар-агент Соболева о конфликте с Дзюбой: «Артем помог девушке Кокорина деньгами. Соболев не знал всю ситуацию»

Дзюба о костюме Дэдпула: «Только наши русские скупердяи поливали меня. Европа и мир восприняли это позитивно»

Дюпин об армии: «Месяца три вообще не смеялся, когда пришел домой. Не мог понять, куда попал»

Захарян о сборных России и Армении: «Все так быстро произошло, что даже выбирать не пришлось»

Льюис Хэмилтон: «Формула-1» стала клубом сыновей миллиардеров»