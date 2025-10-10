Сафонов – капитан сборной России на игру с Ираном. Бакаев, Глушенков, Батраков, Осипенко и Воробьев – в старте
Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Ираном.
BetBoom товарищеский матч пройдет сегодня в Волгограде. Начало – в 20:00 по московскому времени.
Главный тренер Валерий Карпин выпустит с первой минуты следующих игроков:
– вратарь: Матвей Сафонов (капитан);
– защитники: Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко, Александр Сильянов;
– полузащитники: Алексей Батраков, Данил Глебов, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Зелимхан Бакаев;
– нападающий: Дмитрий Воробьев.
Россия сыграет с Ираном в товарищеском матче. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
Как вам дерби?22137 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал сборной России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости