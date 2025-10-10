Сафонов – капитан сборной России на игру с Ираном. Бакаев, Глушенков, Батраков, Осипенко и Воробьев – в старте

Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Ираном.

BetBoom товарищеский матч пройдет сегодня в Волгограде. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Главный тренер Валерий Карпин выпустит с первой минуты следующих игроков:

– вратарь : Матвей Сафонов (капитан);

– защитники : Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко , Александр Сильянов ;

– полузащитники : Алексей Батраков , Данил Глебов, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Зелимхан Бакаев;

– нападающий : Дмитрий Воробьев.

Россия сыграет с Ираном в товарищеском матче. Онлайн-трансляция начнется в 20:00