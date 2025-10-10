  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сафонов – капитан сборной России на игру с Ираном. Бакаев, Глушенков, Батраков, Осипенко и Воробьев – в старте
18

Сафонов – капитан сборной России на игру с Ираном. Бакаев, Глушенков, Батраков, Осипенко и Воробьев – в старте

Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Ираном.

BetBoom товарищеский матч пройдет сегодня в Волгограде. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Главный тренер Валерий Карпин выпустит с первой минуты следующих игроков:

вратарь: Матвей Сафонов (капитан);

защитники: Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим ОсипенкоАлександр Сильянов;

полузащитники: Алексей Батраков, Данил Глебов, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Зелимхан Бакаев;

нападающий: Дмитрий Воробьев.

Россия сыграет с Ираном в товарищеском матче. Онлайн-трансляция начнется в 20:00

Как вам дерби?22137 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал сборной России
logoСборная России по футболу
logoВиктор Мелехин
logoАлександр Сильянов
logoДанил Глебов
logoСборная Ирана по футболу
logoМаксим Глушенков
logoИлья Вахания
товарищеские матчи (сборные)
logoМаксим Осипенко
logoДмитрий Воробьев
logoАлексей Батраков
logoАнтон Миранчук
logoЗелимхан Бакаев
logoВалерий Карпин
logoМатвей Сафонов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Как борщ и харчо. Несравнимые вещи абсолютно». Карпин о работе в сборной России и «Динамо»
1553 минуты назад
Пономарев о матче с Ираном: «Неинтересно, одним глазом гляну. У нас нет звезд европейского уровня, Кисляк и Батраков тоже сдуваются. Передачи поперек и назад – это не футбол, безобразно»
12сегодня, 14:22
Россия сыграет с Ираном в товарищеском матче. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
69сегодня, 12:39
Главные новости
Зиркзе может уйти в аренду в «Рому». Форвард «МЮ» боится пропустить ЧМ-2026
3 минуты назад
Только восемь футболистов сборной начинали карьеру в Москве. Откуда остальные?
7 минут назадТесты и игры
Квалификация ЧМ-2026. Германия примет Люксембург, Франция сыграет с Азербайджаном, Бельгия против Северной Македонии, Казахстан разгромил Лихтенштейн
417 минут назад
Товарищеские матчи. Бразилия забила 5 голов Южной Корее, Аргентина сыграет с Венесуэлой в ночь на субботу, Боливия против Иордании
97 минут назадLive
Гендиректор «Спартака»: «Клуб задолжал болельщикам. Приложим все усилия, чтобы клубный музей пополнялся новыми трофеями»
820 минут назад
Оуэн про «МЮ»: «Сперва меняли тренеров, потом виноватыми оказались игроки, затем – те, кто их покупал, дальше – директора, инфраструктура, персонал, теперь – схема с тремя защитниками
728 минут назад
Кисляк предпочитает Месси Роналду: «С детства любимый футболист. У Криштиану больше развита пиар-компания, поэтому за ним все смотрят, а по игровым качествам мне нравится Лионель»
2939 минут назад
Гендиректор «Спартака»: «Мостовой вряд ли назовет меня «футбольным человеком». Я играл за сборную МГУ, трижды становился чемпионом Москвы среди студентов»
1950 минут назад
«Как борщ и харчо. Несравнимые вещи абсолютно». Карпин о работе в сборной России и «Динамо»
1553 минуты назад
Кисляк о невостребованности россиян в Европе: «За кого-то переплачивают 110, 60, 30 млн. За русских такие деньги не платят – не понимаю»
65сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеский матч. «Атлетико» и «Интер» играют в Ливии
47 минут назад
Дмитрий Пятибратов: «Глушенков – лучший российский игрок сейчас, он способен играть в клубе уровня «Барсы». Почему нет? Корнеев там играл»
9 минут назад
Жирков хочет открыть музей истории ВОВ: «Есть в планах. В коллекции униформа и немецкая, и советская»
339 минут назад
Федерация футбола Литвы заявила, что команда белорусской диаспоры в Польше без разрешения пользуется «Погонью». Это герб Литвы и бывший герб Беларуси, используемый оппозицией
639 минут назад
Непомнящий о Каннаваро в сборной Узбекистана: «Кападзе подходит гораздо лучше. Отличный специалист, его хорошо знают игроки»
2сегодня, 15:04
Васкес о нападках на Винисиуса с трибун: «Он не должен оказываться в центре внимания из-за не связанного с футболом. Говорили ему, что это не должно влиять на него, но он не всегда слушал»
2сегодня, 14:53
Иглесиас о поддержке пропалестинских протестов на «Вуэльте»: «Случись это в футболе, я бы сказал то же самое. Пускай кто-то с палестинским флагом встанет у ворот в момент моего удара, если это поможет»
сегодня, 14:49
«Трансфер Жерсона себя не оправдал. Не совсем корректно показывать не лучшую игру и проситься уйти». Булыкин о бразильце «Зенита»
9сегодня, 14:45
«Барса» вернула 5 млн евро организаторам матча в Ливии – каталонцы отказались играть по соображениям безопасности. «Атлетико» получит 3 млн евро
5сегодня, 14:30
Пономарев о матче с Ираном: «Неинтересно, одним глазом гляну. У нас нет звезд европейского уровня, Кисляк и Батраков тоже сдуваются. Передачи поперек и назад – это не футбол, безобразно»
12сегодня, 14:22