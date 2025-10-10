Александр Глеб: «Я против лимита, он не поможет российскому футболу. Не вижу минусов в большом количестве легионеров, самые достойные будут вылезать в конкуренции, а не благодаря ограничениям»
Александр Глеб выступил против лимита на иностранных футболистов в Мир РПЛ.
«Я против лимитов на легионеров. Я считаю, если приезжают качественные иностранные футболисты, это полезно для молодежи. Она равняется на тех игроков, которые демонстрируют класс.
Я не вижу никаких минусов в большом количестве легионеров. Да, говорят, что нужно развивать нашу молодежь. Молодые футболисты в любом случае будут развиваться – самые достойные будут вылезать в такой конкуренции, а не благодаря искусственным ограничениям.
Не думаю, что такие ограничения помогут российскому футболу. Любые ограничения не идут на пользу спорту», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
