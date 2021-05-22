Гран-при Монако-2021. Ферстаппен выиграл гонку, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й, Мазепин – 17-й

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Монте-Карло
23 мая 2021 года
Гонка
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 78 кругов
2. Карлос Сайнс («Феррари») +8,968
3. Ландо Норрис («Макларен») +19,427
4. Серхио Перес («Ред Булл») +20,490
5. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +32,101
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +53,896
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.08,231
8. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1 круг
9. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг
13. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
15. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
17. Никита Мазепин («Хаас») +3 круга
18. Мик Шумахер («Хаас») +3 круга
 
Сошли:
 
Валттери Боттас («Мерседес»)
Шарль Леклер («Феррари»)
 

«Феррари» царит в Монако – у Леклера поул. Но на других Гран-при повтора не будет: дело в отваге гонщиков и особом свойстве машины

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