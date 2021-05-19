Канада проиграла два первых матча на ЧМ впервые в истории

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Сборная Канады проиграла США (1:5) в матче ЧМ-2021.

Голами в составе победителей отметились Джейсон Робертсон, Адам Кленденинг, Мэтт Теннисон и Тревор Мур, сделавший дубль. У канадцев отличился Максим Комтуа

Это второе поражение команды тренера Жерара Галлана в двух матчах ЧМ-2021. В стартовой игре канадцы уступили Латвии (0:2).

Сборная Канады впервые в истории чемпионатов мира начала турнир с двух поражений подряд.

Команда занимает предпоследнее место в таблице группы B.

В следующем матче сборная Канады сыграет с Германией.

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