🥉 Ефимова взяла бронзу на чемпионате Европы по водным видам, Бородин, Ступин, Егорова поплывут в финалах

Теги плавание результаты чемпионат Европы сборная России сборная России жен Юлия Ефимова сборная Греции сборная Нидерландов жен сборная Великобритании сборная Франции жен Раноми Кромовидьойо сборная Дании жен сборная Финляндии Мелани Эник Бен Прауд Михаил Вековищев Кристоф Милак Арина Суркова Татьяна Белоногофф Ари-Пекка Лиукконен Водные виды

23 мая на чемпионате Европы по водным видам спорта-2021 в венгерском Будапеште пройдет 14-й соревновательный день. Разыгрывается 9 комплектов медалей.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021

Будапешт, Венгрия

23 мая

Плавание

50 м, баттерфляй, женщины

1. Раноми Кромовидьойо (Нидерланды) – 25,30

2. Мелани Эник (Франция) – 25,46

3. Эмили Бекманн (Дания) – 25,59...

8. Арина Суркова (Россия) – 25,87

50 м, вольный стиль, мужчины

1. Ари-Пекка Лиукконен (Финляндия) – 21,61

2. Бен Прауд (Великобритания) – 21,69

3. Кристиан Голомеев (Греция) – 21,73

50 м, брасс, женщины

1. Бенедетта Пилато (Италия) – 29,35

2. Ида Хулкко (Финляндия) – 30,19

3. Юлия Ефимова (Россия) – 30,22...

8. Татьяна Белоногофф (Россия) – 30,77

100 м, баттерфляй, мужчины

1. Кристоф Милак (Венгрия) – 50,18

2. Иосиф Миладинов (Болгария) – 50,93

3. Джеймс Гай (Великобритания) – 50,99

6. Михаил Вековищев (Россия) – 51,43

200 м, спина, женщины

Начало – 19:35

400 м, комплекс, мужчины

Российские участники: Илья Бородин, Максим Ступин. 

400 м, вольный стиль, женщины

Российские участники: Анна Егорова.

4x100 м, комбинация, мужчины

Сборная России: Евгений Рылов, Антон Чупков, Александр Кудашев и Александр Щеголев.

4x100 м, комбинация, женщины

Сборная России: Анастасия Фесикова, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова и Арина Суркова.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья