🥉 Ефимова взяла бронзу на чемпионате Европы по водным видам, Бородин, Ступин, Егорова поплывут в финалах

23 мая на чемпионате Европы по водным видам спорта-2021 в венгерском Будапеште пройдет 14-й соревновательный день. Разыгрывается 9 комплектов медалей.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021

Будапешт, Венгрия

23 мая

Плавание

50 м, баттерфляй, женщины

1. Раноми Кромовидьойо (Нидерланды) – 25,30

2. Мелани Эник (Франция) – 25,46

3. Эмили Бекманн (Дания) – 25,59...

8. Арина Суркова (Россия) – 25,87

50 м, вольный стиль, мужчины

1. Ари-Пекка Лиукконен (Финляндия) – 21,61

2. Бен Прауд (Великобритания) – 21,69

3. Кристиан Голомеев (Греция) – 21,73

50 м, брасс, женщины

1. Бенедетта Пилато (Италия) – 29,35

2. Ида Хулкко (Финляндия) – 30,19

3. Юлия Ефимова (Россия) – 30,22...

8. Татьяна Белоногофф (Россия) – 30,77

100 м, баттерфляй, мужчины

1. Кристоф Милак (Венгрия) – 50,18

2. Иосиф Миладинов (Болгария) – 50,93

3. Джеймс Гай (Великобритания) – 50,99

6. Михаил Вековищев (Россия) – 51,43

200 м, спина, женщины

Начало – 19:35

400 м, комплекс, мужчины

Российские участники: Илья Бородин, Максим Ступин.

400 м, вольный стиль, женщины

Российские участники: Анна Егорова.

4x100 м, комбинация, мужчины

Сборная России: Евгений Рылов, Антон Чупков, Александр Кудашев и Александр Щеголев.

4x100 м, комбинация, женщины

Сборная России: Анастасия Фесикова, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова и Арина Суркова.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.