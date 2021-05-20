🥉 Ефимова взяла бронзу на чемпионате Европы по водным видам, Бородин, Ступин, Егорова поплывут в финалах

23 мая на чемпионате Европы по водным видам спорта-2021 в венгерском Будапеште пройдет 14-й соревновательный день. Разыгрывается 9 комплектов медалей.
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021
Будапешт, Венгрия
23 мая
Плавание
50 м, баттерфляй, женщины
1. Раноми Кромовидьойо (Нидерланды) – 25,30
2. Мелани Эник (Франция) – 25,46
3. Эмили Бекманн (Дания) – 25,59...
8. Арина Суркова (Россия) – 25,87
50 м, вольный стиль, мужчины
1. Ари-Пекка Лиукконен (Финляндия) – 21,61
2. Бен Прауд (Великобритания) – 21,69
3. Кристиан Голомеев (Греция) – 21,73
50 м, брасс, женщины
1. Бенедетта Пилато (Италия) – 29,35
2. Ида Хулкко (Финляндия) – 30,19
3. Юлия Ефимова (Россия) – 30,22...
8. Татьяна Белоногофф (Россия) – 30,77
100 м, баттерфляй, мужчины
1. Кристоф Милак (Венгрия) – 50,18
2. Иосиф Миладинов (Болгария) – 50,93
3. Джеймс Гай (Великобритания) – 50,99
6. Михаил Вековищев (Россия) – 51,43
200 м, спина, женщины
Начало – 19:35
400 м, комплекс, мужчины
Российские участники: Илья Бородин, Максим Ступин.
400 м, вольный стиль, женщины
Российские участники: Анна Егорова.
4x100 м, комбинация, мужчины
Сборная России: Евгений Рылов, Антон Чупков, Александр Кудашев и Александр Щеголев.
4x100 м, комбинация, женщины
Сборная России: Анастасия Фесикова, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова и Арина Суркова.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.