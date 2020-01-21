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    НБА. Плей-офф. «Филадельфия» принимает «Вашингтон», «Лейкерс» в гостях сыграют с «Финиксом» и другие матчи

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    В воскресенье, 23 мая, в рамках плей-офф НБА стартуют четыре серии первого раунда.

    В первом матче дня «Филадельфия» Джоэла Эмбиида дома встречается с набравшим ход «Вашингтоном» Уэстбрука и Била.

    Далее один из фаворитов Запада «Финикс» с Полом и Букером в составе примет действующих чемпионов «Лейкерс» Леброна Джеймса.

    «Никс» Джулиуса Рэндла в Нью-Йорке проведут свой первый матч плей-офф с 2013 года против «Атланты» Трэя Янга. Лучшая команда регулярного чемпионата «Юта» дома поборется за победу с «Мемфисом» Джа Морэнта.

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Первые матчи

    Филадельфия – Вашингтон 48:46 (2 четверть)
    Дата проведения
    23 мая, 20.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча
    Филадельфия
    Харрис (21), Эмбиид (9), Симмонс (4), Грин (3), Сет Карри (0) – старт; Хилл (7), Ховард (4), Тайбулл (0), Коркмаз (0), Милтон (0).
    Вашингтон
    Лень (10), Бил (10 + 7 подборов), Уэстбрук (4), Хачимура (4), Нето (0) – старт; Бертанс (6), Смит (6), Гэффорд (4), Р. Лопес (0).

    Счет в серии не открыт – 0-0.

    Финикс – Лейкерс
    Дата проведения
    23 мая, 22.30, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    Счет в серии не открыт – 0-0.

    Нью-Йорк – Атланта
    Дата проведения
    24 мая, 02.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Счет в серии не открыт – 0-0.

    Юта – Мемфис
    Дата проведения
    24 мая, 04.30, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Счет в серии не открыт – 0-0.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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