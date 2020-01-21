НБА. Плей-офф. «Филадельфия» принимает «Вашингтон», «Лейкерс» в гостях сыграют с «Финиксом» и другие матчи

В воскресенье, 23 мая, в рамках плей-офф НБА стартуют четыре серии первого раунда.
В первом матче дня «Филадельфия» Джоэла Эмбиида дома встречается с набравшим ход «Вашингтоном» Уэстбрука и Била.
Далее один из фаворитов Запада «Финикс» с Полом и Букером в составе примет действующих чемпионов «Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Никс» Джулиуса Рэндла в Нью-Йорке проведут свой первый матч плей-офф с 2013 года против «Атланты» Трэя Янга. Лучшая команда регулярного чемпионата «Юта» дома поборется за победу с «Мемфисом» Джа Морэнта.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Первые матчи
- Дата проведения
- 23 мая, 20.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Харрис (21), Эмбиид (9), Симмонс (4), Грин (3), Сет Карри (0) – старт; Хилл (7), Ховард (4), Тайбулл (0), Коркмаз (0), Милтон (0).
Счет в серии не открыт – 0-0.
- Дата проведения
- 23 мая, 22.30, «Phoenix Suns Arena»
Счет в серии не открыт – 0-0.
- Дата проведения
- 24 мая, 02.00, «Madison Square Garden»
Счет в серии не открыт – 0-0.
- Дата проведения
- 24 мая, 04.30, «Vivint Smart Home Arena»
Счет в серии не открыт – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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