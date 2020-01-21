НБА. Плей-офф. «Филадельфия» принимает «Вашингтон», «Лейкерс» в гостях сыграют с «Финиксом» и другие матчи

В воскресенье, 23 мая, в рамках плей-офф НБА стартуют четыре серии первого раунда.

В первом матче дня Джоэла Эмбиида дома встречается с набравшим ход «Вашингтоном» Уэстбрука и Била.

Далее один из фаворитов Запада с Полом и Букером в составе примет действующих чемпионов Леброна Джеймса.

«Никс» Джулиуса Рэндла в проведут свой первый матч плей-офф с 2013 года против «Атланты» Трэя Янга. Лучшая команда регулярного чемпионата «Юта» дома поборется за победу с Джа Морэнта.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Первые матчи

Счет в серии не открыт – 0-0.

Счет в серии не открыт – 0-0.

Счет в серии не открыт – 0-0.

Счет в серии не открыт – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Леброн устроил вечеринку с текилой за два дня до матча и нарушил протокол по COVID-19, но НБА боится отправить его на карантин

«Клипперс» специально проигрывали, чтобы попасть на «Даллас». Пухлый Дончич прибил их в первом же матче

Первый матч плей-офф НБА – прекрасная тошниловка. «Хит» диктовали «Бакс» свою игру, но утонули за 0,5 до конца овертайма

Плей-офф НБА стартует сегодня! Уже серии первого раунда – это 