Месси стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в 5-й раз подряд

Нападающий «Барселоны» стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в сезоне-2020/21.

Аргентинец забил 30 голов в 35 матчах испанского чемпионата, а также сделал 9 результативных передач.

Второе место в списке лучших бомбардиров Ла Лиги разделили форвард и нападающий Жерар Морено (оба – 23 мяча), однако француз расположился выше, поскольку реже забивал с пенальти.

Месси стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в пятый раз подряд. В сезоне-2019/20 форвард забил 25 мячей, в сезоне-2018/19 – 36, в сезоне-2017/18 – 34, в сезоне-2016/17 – 37.

Математические шансы догнать 33-летнего форварда сегодня имел нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири. Для этого ему нужно было забить 12 голов в ворота «Алавеса» в матче заключительного тура .