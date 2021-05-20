Тренер Чикуновой: «Если госпожа Ефимова могла себе позволить быть неподготовленной к отбору, то почему должна страдать Темникова?»

Витта Новожилова, тренер российской пловчихи , высказалась о возможном участии шестикратной чемпионки мира Юлии Ефимовой на дистанции 200 м брассом на Олимпиаде в Токио.

Ефимова не прошла отбор на чемпионате России, заняв третье место после Чикуновой и Марии Темниковой. На чемпионате Европы Ефимова взяла на этой дистанции бронзу, Чикунова заняла четвертое место, Темникова не прошла в полуфинал.

«Существуют правила, и они должны быть едины для всех. Если госпожа Ефимова могла себе позволить быть неподготовленной к отбору, то почему должна страдать Темникова?

Маша сейчас плыла под нагрузкой. Наше руководство сказало, что к этим соревнованиям ни в коем случае нельзя снижаться, специально не готовиться.

И как Маше сейчас сказать, что она не проплывет, потому что Юля лучше? Она же резонно может сказать: «Но я же не готовилась, мы же готовимся к .

Да, Ефимова может подготовиться, она опытная, знаменитая спортсменка, но почему другая спортсменка, которая обогнала ее на официальном отборе, должна страдать? Почему ее надо менять?

Если мы в прошлый раз уступили ей место, то это не означает, что каждый раз надо уступать?» – сказала Новожилова.

Дилемма с Юлией Ефимовой: она проиграла олимпийский отбор, но разгромила соперницу на Евро – и кого из них выставлять в Токио?

«Хочу лежать, гладить собаку, пить вино». У Юлии Ефимовой – проблемы: упустила медаль Евро, пока мимо Олимпиады на коронной дистанции