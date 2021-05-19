Кубок Стэнли. «Вашингтон» примет «Бостон», «Каролина» в гостях у «Нэшвилла», «Сент-Луис» против «Колорадо»

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В первом раунде Кубка Стэнли  «Каролина» сыграет с «Нэшвиллом» в гостях, «Сент-Луис» попытается размочить счет в серии с «Колорадо», «Вашингтон» примет «Бостон»«Эдмонтон» будет противостоять «Виннипегу» на выезде. 

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд

Нэшвилл – Каролина
Дата проведения
23 мая, 21.30, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-2

Сент-Луис – Колорадо
Дата проведения
24 мая, 00.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-3

Вашингтон – Бостон
Дата проведения
24 мая, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-3

Виннипег – Эдмонтон
Дата проведения
24 мая, 02.30, «Bell MTS Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-0

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