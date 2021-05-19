Кубок Стэнли. «Вашингтон» примет «Бостон», «Каролина» в гостях у «Нэшвилла», «Сент-Луис» против «Колорадо»

В первом раунде Кубка Стэнли сыграет с в гостях, попытается размочить счет в серии с , примет , будет противостоять на выезде.

НХЛ

1-й раунд

Счет в серии: 1-2

Счет в серии: 0-3

Счет в серии: 1-3

Счет в серии: 2-0

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ