Кубок Стэнли. «Вашингтон» примет «Бостон», «Каролина» в гостях у «Нэшвилла», «Сент-Луис» против «Колорадо»

В первом раунде Кубка Стэнли «Каролина» сыграет с «Нэшвиллом» в гостях, «Сент-Луис» попытается размочить счет в серии с «Колорадо», «Вашингтон» примет «Бостон», «Эдмонтон» будет противостоять «Виннипегу» на выезде.
НХЛ
1-й раунд
- Дата проведения
- 23 мая, 21.30, «Bridgestone Arena»
Счет в серии: 1-2
- Дата проведения
- 24 мая, 00.00, «Enterprise Center»
Счет в серии: 0-3
- Дата проведения
- 24 мая, 02.00, «Capital One Arena»
Счет в серии: 1-3
- Дата проведения
- 24 мая, 02.30, «Bell MTS Place»
Счет в серии: 2-0