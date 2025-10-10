Гендиректор «Спартака»: «Клуб задолжал болельщикам. Приложим все усилия, чтобы клубный музей пополнялся новыми трофеями»

Гендиректор «Спартака» пообещал приложить усилия для оправдания ожиданий.

– Как прошел ваш первый день на новой должности?

– Познакомился со многими сотрудниками клуба. Предметно пообщались о работе. Мое впечатление – положительное. Знаю, что за прошедшие годы сделано очень много. Уверен, что нам удастся продолжить работу, не сбавляя шага, что, в свою очередь, будет способствовать достижению главных целей – успехам на футбольном поле и новым трофеям в клубном музее.

– Что можете сказать болельщикам «Спартака» в самом начале своей работы?

– Болельщики «Спартака » – это сила. Люди, беззаветно поддерживавшие клуб во все времена. И клуб задолжал болельщикам. Мы приложим все усилия, чтобы оправдать ожидания людей и чтобы клубный музей пополнялся новыми трофеями, – сказал Сергей Некрасов.