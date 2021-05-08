Игорь Дивеев: «Лукаку – это второй Дзюба. По массе, думаю, они одинаковы»

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев поделился ожиданиями от Евро.

В первом туре 12 июня российская команда сыграет с Бельгией.

– Весной ты был на молодежном Евро, сейчас – на основном. Есть разница для тебя? Может быть, другое волнение?

– Я бы не сказал, что волнение есть. Я сыграл много матчей. Уже нет такого волнения, как раньше. Хотя, наверное, с Бельгией в первые минуты будет сложно.

– Кого-то из игроков соперников отмечал для себя?

– У Бельгии есть де Брюйне, Лукаку, Азар... Да всю команду можно отметить. У Дании, может быть, назову кого-то, а финнов вообще не знаю.

– У тебя есть представление, как противостоять Лукаку?

– Это второй Дзюба. По массе, думаю, они одинаковы.

– Как таких форвардов сдерживать?

– Пока не знаю. На установках разберем, – сказал Дивеев.

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