Даниэл Карвальо: «Расизм в российском футболе был и существует до сих пор. Одиа освистывали даже фанаты ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо высказался о проблеме расизма в российском футболе.

«Первым темнокожим игроком в истории ЦСКА был Чиди [Одиа]. Его освистывали даже собственные фанаты. Расизм существовал в российском футболе и существует до сих пор.

Когда в ЦСКА перешел , к нему тоже отнеслись с подозрением. Но он забил в первом же матче, а потом забивал еще и еще. Он стал символом борьбы с предрассудками.

Хоть я и был первым иностранцем, которого выбрали лучшим игроком сезона, у Вагнера гораздо более красивая история в клубе», – сказал Карвальо.