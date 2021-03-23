Даниэл Карвальо: «Расизм в российском футболе был и существует до сих пор. Одиа освистывали даже фанаты ЦСКА»

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Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо высказался о проблеме расизма в российском футболе.

«Первым темнокожим игроком в истории ЦСКА был Чиди [Одиа]. Его освистывали даже собственные фанаты. Расизм существовал в российском футболе и существует до сих пор.

Когда в ЦСКА перешел Вагнер Лав, к нему тоже отнеслись с подозрением. Но он забил в первом же матче, а потом забивал еще и еще. Он стал символом борьбы с предрассудками.

Хоть я и был первым иностранцем, которого выбрали лучшим игроком сезона, у Вагнера гораздо более красивая история в клубе», – сказал Карвальо.

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