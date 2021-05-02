«Локомотив» выиграл Кубок России, «Оренбург» и «Алания» без лицензий РПЛ, Конор заработал больше всех в 2020-м, старт России на Чешских играх и другие новости утра

1. В финальном матче Бетсити Кубка России «Локомотив» победил «Крылья Советов» (3:1) в Нижнем Новгороде благодаря голу Смолова с пенальти и в рекордный 9-й раз завоевал трофей. «Зенит» и «Локо» сыграют за Суперкубок России третий раз подряд.

2. Россия обыграла Швецию (6:4) в стартовом матче Чешских игр, победив в 10-м матче Евротура подряд. Чехия была сильнее Финляндии (2:1).

3. В 36-м туре чемпионата Италии. «Ювентус» победил «Сассуоло» (3:1), «Интер» – «Рому» (3:1), «Милан» растерзал «Торино» (7:0), «Аталанта» Миранчука выиграла у «Беневенто» (2:0). За два тура до конца сезона «Юве» отстает от топ-4 на 1 балл, «Милан», «Аталанта» и «Наполи» идут в зоне Лиги чемпионов. Роналду забил 100-й гол за «Ювентус» – быстрее всех в истории клуба, он также первым забил 100+ голов за клубы из трех разных стран.

4. «Оренбург» и «Алания» не получили лицензии для Премьер-лиги, апелляции клубов отклонены. «Крыльям Советов», «Балтике» и «Торпедо» выдали лицензии. Клубы РПЛ хотят предложить РФС новый формат вылета из лиги: одна команда напрямую, одна – в стыки.

5. В 36-м туре чемпионата Англии «Челси» дома уступил «Арсеналу» (0:1), проиграв «канонирам» в АПЛ на своем поле впервые почти за 10 лет.

6. Конор Макгрегор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира от Forbes. Месси – 2-й, Роналду – 3-й, Леброн, Неймар, Федерер и Хэмилтон – в топ-10.

7. НХЛ. Два очка Зайцева помогли «Оттаве» обыграть «Торонто», Барбашев забил 5-й гол в сезоне. Все результаты – здесь.

8. Карацев победил Медведева в Риме, Рублев, Надаль, Циципас, Тим вышли в 3-й круг. Звонарева, Кудерметова, Александрова, Свитолина, Соболенко пробились в 3-й круг у женщин, Серена, Осака выбыли, Халеп снялась.

9. В руководстве «Барсы» недовольны Куманом, его винят в неудачах команды в Ла Лиге. Решение о будущем тренера примут в конце сезона. Игроки «Юве» недовольны Пирло. Им не нравятся легкие тренировки и публичные высказывания тренера. А у Роналду проблемы в отношениях с игроками «Юве». Они считают, что форвард получает слишком много свободы.

10. НБА. «Бруклин» взял верх над «Сан-Антонио». Другие результаты – здесь.

11. «Атлетико» победил «Реал Сосьедад» (2:1) в 36-м туре чемпионата Испании и опережает «Барселону» на 4 очка за 2 тура до конца Ла Лиги. «Реал» отстает на 5 баллов при игре в запасе.

12. УЕФА начал расследование в отношении «Барсы», «Реала» и «Ювентуса» из-за Суперлиги в связи с возможным нарушением нормативно-правовой базы.

13. «Рейнджерс» уволили Дэвида Куинна с поста главного тренера. Хартли, Торторелла и Бэбкок – в списке кандидатов для клуба Панарина. Барабанов продлил контракт с «Сан-Хосе» на год и 1 млн долларов.

14. «Аякс» растопил чемпионскую салатницу и выплавил 42 тысячи звездочек для болельщиков. В Нидерландах женщинам разрешили играть вместе с мужчинами в любительских командах.

15. Защитник «Филадельфии» Проворов и еще 6 хоккеистов из НХЛ сыграют за сборную России на ЧМ-2021. Дэнфорт, Комтуа и Хенрик вошли в предварительный состав сборной Канады.

16. Жирков выложил видео, в котором Слуцкий обматерил его в перерыве матча России с Францией перед Евро-2016.

17. Задержан подозреваемый в избиении медиадиректора «Спартака». Он дал признательные показания.

18. Стадион «Зенита» стал самой посещаемой ареной Европы в сезоне-2020/21. Правда, мало где играли со зрителями из-за пандемии.

19. Российские синхронистки выиграли золото чемпионата Европы в технической программе. Субботина взяла золото в программе солисток. Молчанов и Королева завоевали бронзу в синхронных прыжках с трамплина.

20. Олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова намерена участвовать в выборах в Госдуму от Тюменской области.

21. Расходы команды «Мерседес» в сезоне-2020 составили 458,5 миллиона долларов. Вот это деньги в «Формуле-1».

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