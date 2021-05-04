Смолов заработал и реализовал пенальти в финале КР. У него 7 голов в 11 играх весной

Теги Локомотив Крылья Советов Федор Смолов премьер-лига Россия Бетсити Кубок России Олимп-ФНЛ Sports.ru Сергей Божин Футбол

Нападающий Федор Смолов вывел «Локомотив» вперед в финальном матче Бетсити Кубка России с «Крыльями Советов» (2:1, второй тайм).

Форвард заработал пенальти в начале второго тайма – защитник самарцев Сергей Божин сбил Смолова в своей штрафной.

Смолов сам реализовал 11-метровый удар. Это его 7-й гол в 11 матчах во всех турнирах в 2021 году.

Отметим, что Смолов не попал в расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату Европы. Он оказался в резервном списке.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Фото: скриншоты трансляции «Матч ТВ»

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