Смолов заработал и реализовал пенальти в финале КР. У него 7 голов в 11 играх весной

Нападающий Федор Смолов вывел «Локомотив» вперед в финальном матче Бетсити Кубка России с «Крыльями Советов» (2:1, второй тайм).
Форвард заработал пенальти в начале второго тайма – защитник самарцев Сергей Божин сбил Смолова в своей штрафной.
Смолов сам реализовал 11-метровый удар. Это его 7-й гол в 11 матчах во всех турнирах в 2021 году.
Отметим, что Смолов не попал в расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату Европы. Он оказался в резервном списке.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Фото: скриншоты трансляции «Матч ТВ»