«Аякс» растопил чемпионскую салатницу и выплавил 42 тысячи звездочек для болельщиков

, в начале мая досрочно ставший чемпионом Нидерландов, отблагодарит своих болельщиков за поддержку специальными сувенирами.

Амстердамский клуб решил растопить чемпионскую салатницу, чтобы выплавить 42 тысячи небольших звездочек, каждая из которых содержит 0,06 грамма чемпионского трофея. Их получат все держатели сезонных абонементов.

«Большую часть сезона нам приходилось играть без болельщиков. Или, точнее, в их отсутствие на трибунах.

Но, несмотря на это, мы чувствовали их поддержку каждую неделю. На пути к стадиону, в социальных сетях или при личных встречах.

Ранее, когда мы говорили, что этот титул ваш, мы имели в виду, что добились этого ради вас, однако распределение частичек чемпионского трофея – это самое большое подтверждение этого», – заявил генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар.

Королевский футбольный союз Нидерландов в виде исключения снабдил «Аякс» вторым трофеем.