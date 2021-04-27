В руководстве «Барсы» недовольны Куманом, его винят в неудачах команды в Ла Лиге. Решение о будущем тренера примут в конце сезона

Руководство «Барселоны» разочаровано результатами команды в недавних матчах.

Как пишет Diario Sport, большая часть совета директоров «Барсы» очень расстроена тем, как главный тренер руководил командой в недавних матчах. Боссы каталонского клуба полагают, что нынешний состав позволяет показывать более качественную игру, несмотря на то, что бывший президент «Барсы» плохо подготовил команду к сезону.

Тренера обвиняют в неспособности найти новые тактические решения. Кроме того, руководители «Барсы» полагают, что Куман делает неправильные замены по ходу матчей.

По данным источника, значительная часть совета директоров «Барсы» винит Кумана в неспособности остановить череду неудачных результатов, которая началась с поражения от «Гранады» (1:2).

Недоверие к тренеру формируется, несмотря на победу «Барселоны» в Кубке Испании и удачную игру команды в первой части 2021 года.

Несмотря на растущее напряжение, президент сине-гранатовых не станет принимать поспешных решений. Решение по будущему Кумана в «Барсе» будет принято в конце сезона.

«Барса» придумала глупейший вылет из гонки: вела 2:0, но пропустила от «Леванте» за 7 минут до свистка и потеряла очки