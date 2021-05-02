Жирков выложил видео, в котором Слуцкий обматерил его в перерыве матча России с Францией перед Евро-2016

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Защитник «Зенита» Юрий Жирков опубликовал видео, на котором Леонид Слуцкий, тогда руководивший национальной командой, резко критикует футболиста в перерыве товарищеского матча против сборной Франции (2:4) перед Евро-2016.

«Ну, Жир, ну так нельзя, ###, вот как ты играешь – так играть нельзя, #####. Ты встал сейчас в зону – окей, но зона ж тоже сама мяч не отберет. В зоне игрок отбирает мяч. Ты просто встал в зону, #####, – ни вправо, ни влево, ни в одно единоборство не пошел. Ну, ### с ними, с единоборствами. Три раза – в аут, ###, угловой – ### знает куда.

Ну тебе ж не 18 лет. Я бы понял, если бы 18 лет было, ###, но когда, ###, разваливается один из самых опытных игроков – ни в отбор, ни в атаку, ###, как идет, так и идет», – сказал Слуцкий в видео.

«Слуцкий разносит Жиркова», – подписал ролик игрок «Зенита».

Напомним, что Жирков не был включен в состав сборной России на Евро-2016. Сообщалось, что причина такого решения в травме. Однако появлялись и сведения о том, что причиной, по которой Леонид Слуцкий не включил футболиста в заявку, был этот конфликт.

37-летний защитник вошел в расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату Европы, который пройдет этим летом.

 
 
 
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Публикация от Юрий Жирков (@yuryzhirkov)

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