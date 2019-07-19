🥇 Варвара Субботина победила в произвольной программе солисток на чемпионате Европы по водным видам

Российская синхронистка Варвара Субботина заняла первое место в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

Для спортсменки это уже третье золото на чемпионатах Европы.

Синхронное плавание

Чемпионат Европы

Будапешт, Венгрия

Соло

Произвольная программа

1. Варвара Субботина (Россия) – 96,4333

2. Марта Федина (Украина) – 93,7000

3. Евангелия Платаниоти (Греция) – 90,8000

«Красоты нельзя стесняться: если есть что показать – надо это делать». Женский разговор с синхронисткой Варей Субботиной