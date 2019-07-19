🥇 Варвара Субботина победила в произвольной программе солисток на чемпионате Европы по водным видам

Теги синхронное плавание результаты чемпионат Европы сборная Греции (синхронное плавание) сборная Украины (синхронное плавание) Евангелия Платаниоти сборная России (синхронное плавание) Варвара Субботина Марта Федина Водные виды

Российская синхронистка Варвара Субботина заняла первое место в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

Для спортсменки это уже третье золото на чемпионатах Европы.

Синхронное плавание

Чемпионат Европы

Будапешт, Венгрия

Соло

Произвольная программа

1. Варвара Субботина (Россия) – 96,4333

2. Марта Федина (Украина) – 93,7000

3. Евангелия Платаниоти (Греция) – 90,8000

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