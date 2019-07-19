🥇 Варвара Субботина победила в произвольной программе солисток на чемпионате Европы по водным видам

Российская синхронистка Варвара Субботина заняла первое место в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
Для спортсменки это уже третье золото на чемпионатах Европы.
Синхронное плавание
Чемпионат Европы
Будапешт, Венгрия
Соло
Произвольная программа
1. Варвара Субботина (Россия) – 96,4333
2. Марта Федина (Украина) – 93,7000
3. Евангелия Платаниоти (Греция) – 90,8000
«Красоты нельзя стесняться: если есть что показать – надо это делать». Женский разговор с синхронисткой Варей Субботиной