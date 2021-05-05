«Рейнджерс» уволили Куинна с поста главного тренера

покинул должность главного тренера .

Руководство нью-йоркского клуба приняло решение уволить 54-летнего специалиста после сезона, в котором команда не попала в плей-офф.

Американский специалист возглавил «Рейнджерс» в 2018 году.

За три года его работы клуб один раз вышел в розыгрыш Кубка Стэнли – в прошлом сезоне, который был сокращен из-за коронавируса. Тогда нью-йоркцы уступили 0-3 в серии «Каролине» в квалификационном раунде.

В этом чемпионате «Рейнджерс» набрали 60 очков в 56 матчах и заняли пятое место в Восточном дивизионе.